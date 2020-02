Resident Evil serie Netflix, le prime informazioni sullo show rivelate da un leak

Resident Evil, la serie in arrivo su Netflix, ha visto emergere in rete le prime informazioni a causa di un leak della celebre piattaforma streaming.



"La città di Clearfield, nel Maryland, è stata a lungo all'ombra di tre entità apparentemente non legate fra di loro: la Umbrella Corporation, il Greenwood Asylum e Washington", si legge nelle descrizione trafugata di Resident Evil.



"Oggi, ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, i segreti nascosti da queste organizzazioni cominceranno a essere rivelati quando si verificheranno i primi segni di un'epidemia."



Considerato lo stato ancora preliminare dei lavori, è chiaro che prima di avere ulteriori dettagli sulla serie di Resident Evil bisognerà attendere un po' di tempo.



Tuttavia, in concomitanza con l'inizio delle riprese sarà inevitabile la comparsa di qualche foto dal set, nonché le prime informazioni sul cast.