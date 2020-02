Apple, riferimenti ad APU AMD sono stati trovati nella beta di macOS 10.15.2

Apple potrebbe essere ad un passo da una rivoluzione epocale: all'interno della beta 10.15.2 di macOS, infatti, sono stati trovati diversi riferimenti ad APU di AMD.



Diciamo epocale perché è dal 2008 che Apple si rifornisce solo da Intel, a parte qualche GPU utilizzata al'interno di alcuni modelli di MacBook Pro, iMac, iMac Pro e Mac Pro. Prima di allora Apple utilizzava i PowerPC, un'architettura proprietaria.



Il passaggio ad AMD, quindi, potrebbe rappresentare il nuovo colpo messo a segno dalla compagnia americana che, da qualche tempo a questa parte, sembra aver imbroccato la strada giusta per un riposizionamento sul mercato. Attraverso processi produttivi innovativi, AMD è tornata nuovamente competitiva sotto il profilo delle schede grafiche, ma anche nel segmento dei processori grazie a Ryzen.



Con APU intendiamo quelle soluzioni che integrano CPU e GPU nello stesso chip. I loro nomi marketing sono ispirati a quelli di alcuni dei più celebri pittori della storia come Picasso, Raven, Renoir e Van Gogh. L'utente _rogame avrebbe trovato tutti questi nomi tra le righe di codice della beta 10.15.4, ma tali riferimenti erano presenti anche nella beta 10.15.2 di novembre.



La presenza di questi codici, però, non vuol dire necessariamente che in un prossimo futuro vedremo macchine di Apple equipaggiate con hardware AMD. Potrebbero anche essere delle righe di codice necessarie agli ingegneri dalla mela morsicata per portare avanti dei test interni, che però potrebbero non portare a nulla.



Vi piacerebbero, però, dei Mac corazzati AMD?