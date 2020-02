Motorola Razr si rompe dopo 27.000 chiusure: test fallito, ma l'azienda risponde

Motorola Razr, il nuovo smartphone dallo schermo pieghevole, non ha superato il test di CTNet: a quanto pare il dispositivo si rompe dopo 27.000 chiusure.



Si tratta di un risultato sostanzialmente inferiore rispetto a quello ottenuto dal Samsung Galaxy Fold, che negli stessi test aveva totalizzato oltre 100.000 chiusure senza problemi.



Motorola ha rilasciato un comunicato per chiarire che i test condotti da CTNet non corrispondono all'uso reale del dispositivo, il che significa ovviamente che nelle vostre mani il Razr potrebbe anche durare molto di più senza rompersi.



L'azienda ha inoltre ricordato di aver condotto delle prove da stress internamente proprio per verificare che i meccanismi di apertura e chiusura dello smartphone garantissero un grado di solidità superiore.



Dopodiché è chiaro che, laddove il meccanismo sia lo stesso impiegato per i test del già citato Galaxy Fold, la differenza è abbastanza rilevante e, uso reale o meno, potrebbe tradursi in una resistenza inferiore alla piegatura dello schermo.



Qui in calce trovate sia il video di CTNet che quello pubblicato da Motorola, in cui vengono illustrate le procedure utilizzate per i test.