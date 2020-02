Reggie Fils-Aime aveva PS2 e Xbox ma non GC ai tempi del colloquio con Nintendo

Reggie Fils-Aime aveva una PS2 e una Xbox ai tempi del primo colloquio con Nintendo, ma non possedeva ancora un GameCube: lo ha rivelato l'ex presidente nel corso di un'intervista.



"Nel 2003 il mercato delle home console aveva tre protagonisti: c'era Nintendo con il GameCube, Xbox aveva appena fatto il proprio debutto in quella generazione e poi c'era Sony con PlayStation 2", ha raccontato Reggie.



"A livello globale, PS2 stava dominando, mentre GameCube e Xbox occupavano più o meno lo stesso spazio; il che rappresentava una situazione tutt'altro che confortevole per un'azienda abituata a primeggiare come Nintendo."



"Conoscevo Nintendo e i suoi franchise, possedevo non solo un Super NES ma anche un Nintendo 64, una PS2 e una Xbox: erano tutte a casa mia. Curiosamente, ai tempi del colloquio non avevo un GameCube."



"Dunque da consumatore potevo vedere problemi e opportunità, capire quali fossero le esigenze dei giocatori non solo dal punto di vista del marketing e delle vendite, che era il ruolo per cui sono stato assunto, ma in maniera globale."