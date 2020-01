Nintendo Switch, un controller custom in stile GameCube

Nintendo Switch può già contare su Joy-Con alternativi, ma un controller identico a quello del GameCube ancora non l'avevamo visto.



Si tratta di un dispositivo custom, realizzato da un modder che ha preso due Joy-Con, ne ha estratto la componentistica e l'ha montata all'interno di un controller Wavebird diviso a metà.



Naturalmente il lavoro non è stato semplice, anzi ha richiesto diversi mesi di prove ed errori. L'esigenza di realizzare un apparecchio pienamente compatibile con Nintendo Switch, in particolare, ha posto sfide difficili da superare.



Il risultato finale è quello che vedete nel video in testa alla notizia: un controller che si divide e si aggancia in maniera perfetta alla console ibrida giapponese, e che presenta tutti i pulsanti e le funzioni standard.