Disco Elysium, i dialoghi del gioco includono oltre un milione di parole

Disco Elysium include dialoghi composti da oltre un milione di parole: lo ha rivelato il team di sviluppo del gioco, ZA/UM, nel rispondere a un utente su Twitter.



"Il gioco include oltre un milione di parole", hanno scritto gli autori di Disco Elysium, confermando ancora una volta lo spessore di un'esperienza che sembra davvero aver convinto tutti.



Attualmente disponibile solo su PC, ma in arrivo anche su PS4 e Xbox One, il titolo di ZA/UM sta facendo incetta di nomination ed è stato nominato Gioco dell'Anno qui su Multiplayer.it.





Hey there, thanks for the question, we have over a million words in the game!👀