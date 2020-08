Altered Carbon cancellata da Netflix, non ci sarà una terza stagione per la serie

Altered Carbon è stata cancellata da Netflix: la serie non tornerà con una terza stagione, evidentemente per via dei risultati deludenti della season 2.

L'originale Altered Carbon con Joel Kinnaman aveva convinto tutti, anche grazie alle doti atletiche dell'attore svedese e alla sua grande fisicità, espressa al meglio durante i tanti combattimenti presenti nello show.

Nella seconda stagione Kinnaman è stato sostituito da Anthony Mackie, una scelta che gli spettatori evidentemente non hanno digerito. Il Falcon del Marvel Cinematic Universe è sembrato particolarmente ingessato durante le sequenze d'azione e ciò potrebbe aver contribuito ai rating deludenti.

Ad ogni modo, Altered Carbon non è l'unica serie che Netflix ha cancellato di recente: in precedenza aveva prima confermato le nuove stagioni di The Society e I'm Not Okay With This, salvo poi tornare su tali decisioni ed eliminarle entrambe.

Vedremo se un competitor della celebre piattaforma streaming vorrà acquistare lo show e portarlo avanti con nuovi episodi, come accaduto per The Expanse con Amazon.