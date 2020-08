Gotham Knights: sistema di combattimento, open world, GaaS e altri dettagli

Gotham Knights adotterà un nuovo sistema di combattimento, non il classico freeflow, vanterà una struttura open world ma non sarà un GaaS: nuovi dettagli emergono da un'intervista agli sviluppatori.

Il gioco non farà parte della serie Arkham, la cosa è stata ribadita: il creative director Patrick Redding e il senior producer Fleur Marty hanno detto che non c'è mai stata questa intenzione, sebbene l'incipit facesse pensare diversamente.

Il sistema di combattimento risulterà familiare a chiunque abbia dimestichezza con i brawler tridimensionali, si potranno eseguire combo e mosse speciali ma, a quanto pare, non si tratterà del freeflow a cui la serie Batman: Arkham ci aveva abituati.

Le special si potranno eseguire consumando la barra della stamina, e ci sarà un substrato strategico nel loro sblocco e nella loro attivazione. La mappa sarà open world, come detto, e la si potrà esplorare per intero, senza limitazioni, fin da subito.

Dunque a cosa serviranno i livelli? Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, indicheranno l'approccio migliore per risolvere determinate situazioni, ad esempio potremo scegliere di muoverci in silenzio in presenza di avversari forti, oppure procedere a viso aperto in caso contrario. Non si verrà obbligati a effettuare grinding.

I quattro Cavalieri potranno essere sviluppati in maniera diversa, sbloccando capacità, mosse ed equipaggiamento peculiari, nonché skin che li rendano unici. Tuttavia, è stato ribadito, non ci troviamo di fronte a un GaaS bensì a un gioco con una campagna che si potrà affrontare da soli o in cooperativa. Il supporto post-lancio potrebbe tuttavia riservare delle sorprese: l'esperienza è intesa come in crescita.

La cooperativa consentirà di selezionare personaggi identici ma con abilità differenti. Si potrà giocare solo in due perché una co-op in quattro avrebbe richiesto un design differente degli scenari. Si potrà completare l'avventura anche senza selezionare mai un personaggio differente da quello di partenza.

Sarà presente un ciclo giorno / notte, ma peculiare: di giorno potremo unicamente studiare i documenti nel Belfry, il campanile di Gotham, e pianificare le strategie, mentre di notte potremo effettivamente uscire a caccia di criminali. A proposito, Mr. Freeze non sarà ovviamente l'unico villain presente.