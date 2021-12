Fortnite: stasera l'evento "La Fine" concluderà il Capitolo 2

Fortnite si prepara a chiudere un'era con l'evento "La Fine" che farà calare con stile il sipario sul Capitolo 2. L'appuntamento è fissato per le 22:00 di stasera, sabato 4 dicembre, per il nuovo evento in-game dove probabilmente i giocatori ne vedranno delle belle.

C'è grande fermento nella community del battle royale per le novità del Capitolo 3. Giusto poche ore fa, il trailer ufficiale della nuova era di Fortnite è trapelato online, in cui è possibile ammirare la nuova mappa, nuovi personaggi come Spider-Man, Kait e Marcus da Gears of War e altri interessanti cambiamenti in arrivo.

Come accennato in apertura l'evento "La Fine" si svolgerà stasera, sabato 4 dicembre, a partire dalle 22:00 e vedrà i giocatori impegnati in un epico scontro finale contro la Regina dei Cubi per salvare l'Isola da una sorte nefasta. I giocatori dovranno formare squadre da ben 16 componenti e affrontare la contaminazione del ViceVerso. Si tratta di un evento che non verrà ripetuto in futuro e, conoscendo le precedenti iniziative di Epic Games, sarà decisamente spettacolare, tanto che forse vale la pena seguirlo anche se non si è dei giocatori assidui di Fortnite.

Dato che l'affluenza sui server di gioco sarà massiccia, in preparazione dell'evento la playlist "La Fine" sarà disponibile già a partire dalle 21:30 di stasera, mentre tutte le altre saranno disabilitate per lasciare spazio al "piatto forte".

Al termine dell'evento "La Fine" e dunque del Capitolo 2 dovrebbe partire una manutenzione dei server di gioco, al termine della quale, avrà inizio ufficialmente il tanto atteso Capitolo 3 di Fortnite.