Hellblade 2 sarà ai The Game Awards 2021, per Jeff Grubb

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà uno dei giochi protagonisti dei The Game Awards 2021, stando a quanto afferma Jeff Grubb, una fonte tutto sommato affidabile quando si tratta di rumor e indiscrezioni simili.

In una diretta di GamesBeat, alla domanda se fosse a conoscenza dei giochi che saranno presenti all'evento condotto da Geoff Keighley, il giornalista di VentureBeat ha risposto che si aspetta di vedere sicuramente Hellblade 2.

"Credo che Hellblade 2 sia ancora uno dei giochi che verranno mostrati, perché non ho sentito nulla che affermi il contrario", afferma Grubb, riferendosi alle precedente soffiata fatta a settembre durante un podcast di Defining Duke, in cui aveva predetto che, stando alle sue fonti, la nuova opera di Ninja Theory sarà presente agli awards della prossima settimana.

Senua's Saga: Hellblade 2

Indiscrezioni da prendere con i guanti, senza dubbio, ma c'è da dire che Jeff Grubb non è l'unico gola profonda che si aspetta di vedere Senua's Saga: Hellblade 2 ai The Game Awards 2021. Dello stesso avviso è anche Klobrille, insider piuttosto noto nel panorama Xbox, e RalphsValve, che prevede anche il reveal o un teaser trailer di Bioshock 4.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere la prossima settimana. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si svolgeranno a partire dalle 02:00 della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.