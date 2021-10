Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed e Redfall potrebbero essere ai TGA 2021, per un insider

Senua's Saga: Hellblade II, Avowed e Redfall potrebbero essere ai TGA 2021. Se non tutti, almeno uno o due dei tre, secondo l'insider Klobrille. Naturalmente non prendetela come una conferma della loro presenza, perché non lo è, ma è una specie di auspicio che, visto il personaggio, risulta essere particolarmente interessante.

Klobrille di suo esclude che ai TGA 2021 sarà mostrata la campagna single player di Halo Infinite, come ipotizzato da qualcuno. Il motivo è semplice: l'evento è troppo vicino alla data d'uscita del gioco. Secondo lui Microsoft la mostrerà prima, probabilmente a metà novembre. Comunque sia la casa di Redmond sarà presente sul palco di Keighley con almeno uno tra Senua's Saga: Hellblade II, Avowed e Redfall.

Con la ricca line up di titoli Xbox in arrivo nei prossimi mesi è probabile che Microsoft non rinunci a un palco come quello dei The Game Awards per mostrare qualcosa. Difficile dire se ci saranno i titoli indicati da Klobrille, ma essendo tra quelli annunciati da tempo, non è improbabile.

Intanto che aspettiamo di saperne di più, vi ricordiamo che i TGA 2021 si svolgeranno il 9 dicembre 2021.