Amouranth risponde ai ban di Twitch, TikTok e Instagram a modo suo

Dopo il ban improvviso da Twitch, TikTok e Instagram, la famosissima streamer Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha risposto a modo suo esprimendosi sulla faccenda e svelando di non aver ancora ricevuto motivazioni per i provvedimenti ricevuti.

Per farlo, ha scelto di pubblicare un video su YouTube, in cui ha affrontato direttamente la questione: "Se ci pensi è una follia. Del tipo che Instagram e Facebook hanno subito un hacking e io sono stata bannata. Capisci. Twitch ha subito un hacking e io sono stata bannata. Sembra che le cose siano correlate. Le compagnie hanno gli scudi alzati, sono in subbuglio internamente, ma hanno comunque il tempo di bannare Amouranth. La cosa più importante."

E sul motivo del ban? Come già detto, Amouranth ancora non lo sa, ma ha provato comunque a fare un'ipotesi: "Pare che non gli piaccia la mia maschera da uccello per ASMR. Devo ancora scoprire cosa ho combinato questa volta, ma qualsiasi cosa sia non deve essergli piaciuta."

Amouranth non sa se i suoi ban, in particolare quello da Twitch, siano o meno permanenti, quindi non le resta che aspettare. Mentre aspetta prenderà nota di ciò che vogliono da lei i fan e dei meta a cui sperano di vederla prendere parte una volta tornata.