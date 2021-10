Amouranth bannata su Twitch, Instagram e TikTok contemporaneamente

Amouranth, una delle streamer più famose in circolazione, ha fatto tripletta di ban, con i suoi account Twitch, Instagram e TikTok al momento non attivi.

Non è la prima volta che Amouranth riceve un ban dalla nota piattarma di streaming di Amazon. Lo scorso giugno Twitch aveva bloccato il suo account per via dei suoi stream ASMR fin troppo spinti. Stando alla piattaforma Streamerbans, ieri è arrivato l'ennesimo ban per la streamer, il quinto da luglio del 2019.

Al tempo stesso, come riporta Dotesport, sono stati bannati anche il suo profilo TikTok e l'account principale di Instagram. Insomma la streamer ormai ci ha fatto il callo con i provvedimenti di Twitch, ma una tripletta simile è un caso decisamente unico. Al momento non sono chiari i motivi per i tre ban, ma Amouranth promette di parlarne approfonditamente in un video su YouTube che verrà pubblicato domani.

"Essere "depiattaformata" ovunque è una sensazione bizzarra. Ho così tanta energia e pochi posti dove condividere i miei contenuti ora. Credo che mi allenerò e farò video per YouTube tutto il weekend. Parlerò di questa cosa con un nuovo video sul mio canale principale di YouTube. Finanziariamente sto bene.", afferma la streamer su Twitter.

Con oltre 17.000 ore di streaming nell'arco di poco meno meno di cinque anni, Amouranth è una delle streamer più prolifiche di Twitch, nonché una delle più ricche, con gli incassi mensili dalla piattaforma che superano il milione di dollari.