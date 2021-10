GTA: The Trilogy - Definitive Edition, data di uscita svelata da Tom Henderson?

Ieri Rockstar Games ha confermato ufficialmente l'arrivo di GTA: The Trilogy - Definitive Edition, una raccolta che include le rimasterizzazioni di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas. Poco dopo l'annuncio, il noto insider Tom Henderson ha svelato in anticipo quella che potrebbe essere la data di uscita della trilogia, che a suo avviso è fissata per l'11 novembre.

Stando a quanto riporta Henderson in un articolo di GamingIntel, le sue fonti affermano che GTA: The Trilogy - Definitive Edition sarà per l'appunto lanciato nei negozi giovedì 11 novembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L'annuncio ufficiale da parte di Rockstar sulla data di uscita, sempre secondo l'insider, avverrà invece venerdì 22 ottobre, ovvero il giorno in cui l'indimenticabile GTA 3 spegnerà la ventesima candelina.

Per quanto Henderson sia una fonte di informazioni piuttosto prolifica, come sempre è bene prendere queste indiscrezioni con le pinze. Tuttavia la data suggerita dall'insider coincide con le informazioni di Kotaku, che di recente aveva affermato che la trilogia sarebbe uscita durante il corso di mese di novembre. Se l'informazione dovesse venir confermata in ogni caso non includerebbe le versioni per dispositivi mobile iOS e Android, in arrivo durante il corso della prima metà del 2022.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è una raccolta che include GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Stando alle parole di Rockstar Games, comprenderà grandi miglioramenti grafici e un ammodernamento del gameplay per tutti e tre i titoli, senza inficiare il loro stile classico e inconfondibile e la loro atmosfera. Sarà disponibile entro la fine del 2021 su PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X|S, e nel 2022 per iOS e Android nella prima metà del 2022.