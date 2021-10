Dark Souls 3 Archthrones è una sorta di nuovo Demon's Souls, ecco i video della mod

La saga di Dark Souls è giunta al termine, ma solo ufficialmente. Il mondo delle mod è estremamente attivo e vi è un altro grosso progetto molto interessante all'orizzonte: Dark Souls 3 Archthrones, una mod che punta a trasformare il più recente gioco della saga in una sorta di nuovo Demon's Souls. Il team ha anche pubblicato due video, che potete vedere sopra e poco sotto.

Dark Souls 3 Archthrones mira a ricreare alcune delle meccaniche di Demon's Souls, come la struttura del mondo, la forma d'anima, la tendenza del mondo e non solo. Il nome stesso è un chiaro riferimento alle Archstones, le Arcipietre che collegano il Nexus alle varie regioni di Demon's Souls. Ogni mappa di Dark Souls 3 sarà ricreata per adattarsi alla nuova narrativa del gioco e per creare cinque macro aree indipendenti. Ogni mondo avrà la propria storia.

Dark Souls 3 Archthrones includerà anche molti nuovi nemici, nuove missioni per gli NPC e nuovi segreti da scovare. Le bossfight saranno ricreate con nuovi modelli poligonali e nuove animazioni prese da altri giochi FromSoftware. Ovviamente si tratta di un progetto molto grande e dovremo vedere se il team di modder sarà in grado di creare un'opera effettivamente equilibrata. Non si tratta di un proposito semplice.

Attualmente, Dark Souls 3 Archthrones non ha una data di uscita stimata, quindi è possibile che si debba spettare parecchio prima di potervi giocare. Nel frattempo, però, avremo spazio per una altra grandissima mod molto attesa: Dark Souls Nightfall sarà il miglior modo per attendere Elden Ring.