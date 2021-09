Dark Souls Nightfall sarà il miglior modo per attendere Elden Ring

Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno 2021, il mondo videoludico si prepara a una nuova invasione di giochi. Non che l'attuale estate non ci stia facendo dono di innumerevoli uscite di qualità, ma come sempre sarà l'ultimo trimestre quello più denso di titoli, soprattutto se si ragiona in termini di produzioni AAA di saghe note.

Di cosa parliamo? Un veloce elenco deve per forza includere nomi come Far Cry 6, Halo Infinite, FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, Forza Horizon 5, Deathloop, Final Fantasy 14 Endwalker, Just Dance 2022, Age of Empires 4, Dying Light 2. E volendo possiamo aggiungere le riedizioni di GTA 5 e Skyrim, che saranno di nuovo un grande successo.

Eppure, chi scrive attende prima di tutto un gioco gratis (veramente gratis, non "gratis coi soldi"): Dark Souls Nightfall. Se non sapete di cosa si tratta, la spiegazione più veloce è "una mod del primo Dark Souls", ma queste poche parole non gli rendono giustizia.

Dark Souls Nightfall è in pratica un intero seguito della celebra opera di Hidetaka Miyazaki (un seguito diretto, a differenza di Dark Souls 2 che ci porta in un altro "ciclo"). A partire dal finale Oscuro del gioco, saremo un nuovo personaggio che si ritrova in una versione distorta di Lordran. Ad aspettarci ci saranno nuovi boss, nemici, aree, personaggi (con lore e doppiaggio dedicati) e un nuovo sistema di combattimento (che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ce ne rendiamo conto).

Ovviamente da una mod non ci si può aspettare un prodotto di qualità estrema, soprattutto considerando le molte aggiunge appena elencate. Al tempo stesso, vi suggeriamo di non bollare immediatamente questo progetto come un piccolo esperimento realizzato da appassionati qualunque e destinato a cadere nel dimenticatoio rapidamente. Dietro Nightfall abbiamo una serie di modder e creatori noti nella nicchia Dark Souls, che lavorano costantemente alla creazione di mod e hack per il gioco.

La speranza è quindi che questo progetto sia un po' il Re delle mod di Dark Souls, quasi un colpo di reni di un'opera enorme e amatissima, che con Dark Souls 3 dovrebbe essere arrivata alla propria conclusione.

Ovviamente l'eccitazione è anche dovuta alla qualità del gioco base che, ancora dopo anni, riesce a essere uno dei più divertenti titoli del genere. Nighfall dimostra anche quanto sia stata grande l'influenza dell'opera di Miyazaki sul mondo videoludico, nel caso nel quale la parola "souls-like" non sia per voi un fattore sufficiente a sancire il valore dell'eredità di Dark Souls.

E se pensate che l'interesse per Nightfall sia in realtà limitato a una piccola nicchia di appassionati, sappiate che il trailer d'annuncio della data di uscita vanta oltre 930,000 visualizzazioni, o in altre parole quasi un milione. Siamo certi che questa mod sarà scaricata più di alcuni free to play in circolazione in questo momento.

Non guasta poi che la data di uscita sia il 21 dicembre 2021, ovvero un mese esatto prima di Elden Ring. Simbolicamente, avremo proprio il tempo di giocare l'opera che ha dato vita al genere (perdonateci King's Field e Demon's Souls, ma sappiamo tutti che è Dark Souls ad avere il grosso del merito) per poi passare alla sua ultima variante. Sarà interessante proprio vivere queste due esperienza una accanto all'altra.

Sì, siamo certi che a livello oggettivo la maggior parte dei nuovi giochi in uscita nei prossimi mesi saranno più meritevoli della vostra attenzione, ma quel mix di nostalgia e di effetto novità di Dark Souls Nightfall ha conquistato chi scrive già ora.