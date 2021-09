PlayStation Now, settembre 2021: ecco i giochi PS4 e PS5 per gli abbonati

Sony ha finalmente annunciato quali sono i titoli di PS4 e PS5 aggiunti al catalogo del servizio in abbonamento PlayStation Now a settembre 2021, confermando la fuga di notizie dei giorni scorsi.

PlayStation Now: i giochi di settembre

Il più rilevante è sicuramente Tekken 7, che sarà disponibile per pochi mesi, ossia fino al 28 febbraio 2022. Gli altri sono lo sparatutto cooperativo Killing Floor 2, proprio in queste ore al centro di una fortissima polemica, Final Fantasy VII, la versione originale di uno dei giochi di ruolo giapponesi più amati di sempre, Windbound, gioco di ruolo d'azione con elementi survival e con forti richiami alla serie The Legend of Zelda, Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition, gioco di ruolo hardcore di grande profondita e, infine, Moonlighter, gioco di ruolo d'azione con elementi rogue-lite.

Leggiamo l'elenco schematico dei nuovi giochi:

Tekken 7 (fino al 22 febbraio)

Killing Floor 2

Final Fantasy VII (primo di cinque titoli Final Fantasy in arrivo su PlayStation Now nei prossimi mesi)

Windbound

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Moonlighter

Tutti i giochi elencati saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Now da domani, martedì 7 settembre 2021.

PlayStation Now è un servizio in abbonamento per console PlayStation e PC che consente di giocare in cloud o in locale (solo su console) a un vasto catalogo di giochi. Il prezzo è di 9,99€ al mese, o di 24,99€ ogni 3 mesi o di 59,99€ ogni 12 mesi. Se vi interessa, andate sulla pagina ufficiale di PlayStation Now per iniziare.