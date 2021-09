Midnight Suns: annnunciato uno streaming in cui sarà mostrato il gameplay del gioco

Firaxis Games ha annunciato per domani martedì 7 settembre 2021, un live stream in cui mostrerà per la prima volta il gameplay di Midnight Suns, il suo gioco appena annunciato. La premiere andrà in onda alle 20:30, ora italiana, e mostrerà la resa dei conti tra il Cacciatore, Wolverine ed il suo arcinemico Sabretooth.

Durante la live, la produttrice e conduttrice Caroline Guevara parlerà con il direttore creativo Jake Solomon e il senior franchise producer Garth DeAngelis, che daranno uno sguardo più approfondito al sistema di combattimento di Marvel's Midnight Suns.

Per guardare l'evento, potete collegarvi al canale Twitch ufficiale del gioco, oppure su YouTube.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Midnight Suns, in cui Christian Colli ha scritto:

Dobbiamo ammettere che non ci aspettavamo la deriva "card game", ma il nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns ci ha ulteriormente convinto circa la bontà del titolo firmato Firaxis. Il sistema di combattimento strategico promette varietà e creatività, mentre la componente più marcatamente GDR pesca a piene mani nell'immaginario Marvel per la gioia dei fan che non perdono un albo a fumetti o un film e che probabilmente farebbero bene a tenere d'occhio questa uscita.