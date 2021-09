Marvel's Midnight Sun, l'anteprima con cosa abbiamo scoperto sul gameplay

In uscita nel marzo 2022, Marvel's Midnight Sun è stato una delle sorprese più accattivanti della Opening Night Live della Gamescom appena trascorsa. Anticipato soltanto da insistenti voci di corridoio, il titolo di Firaxis si era svelato con un "semplice" trailer cinematico, rimandando un approfondimento sul gameplay al 1 settembre 2021. Be', quel giorno è arrivato, e Firaxis è tornata a mostrare il titolo su cui sta lavorando un po' più nel dettaglio, spiegando alcune dinamiche di gioco che ammiccano addirittura ai giochi di carte, ma non solo.

Dopodiché, la storia seguirà i nostri eroi, che si fanno chiamare Figli della Mezzanotte, nel disperato tentativo di fermare Lilith prima che si avveri la profezia del Sole di Mezzanotte e il mondo faccia una bruttissima fine. Il cast, come già detto nella nostra precedente anteprima di Marvel's Midnight Sun , che vi consigliamo di leggere se ne volete sapere di più sul ciclo di storie a fumetti che ha ispirato il director Jake Solomon , comprende svariati personaggi famosi, come Iron Man e Captain America, ma anche antieroi meno conosciuti come Magik, Nico Minoru e il più recente Ghost Rider , Robbie Reyes. Sembra che la storia insisterà parecchio sul lato più oscuro, inquietante e soprannaturale dell'immaginario Marvel, prediligendo atmosfere e toni abbastanza adulti.

Il nuovo trailer è in realtà una panoramica a tutto tondo sul gioco e non si concentra unicamente sul gameplay. Ci spiega meglio, per esempio, la premessa che vede Lilith risorgere dopo un lungo sonno con l'intenzione di conquistare il mondo per il suo demoniaco signore Chthon. Nel nuovo trailer abbiamo scoperto che a svegliare Lilith è stata la solita HYDRA , un escamotage che ha consentito ai ragazzi di Firaxis di aggiungere varietà al catalogo dei nemici, ammiccando allo stesso tempo agli amanti dei fumetti e dei film Marvel. Il ritorno di Lilith indurrà l'insolito cast di eroi a svegliare un'altra forza soprannaturale, la progenie di Lilith che, a quanto pare, è stata anche la sua fine secoli addietro. Il giocatore interpreta questo personaggio inedito, che nei trailer appare sotto sembianze femminili, ma che noi potremo personalizzare liberamente all'inizio della partita, scegliendone il sesso e il look.

L'Abbazia

Marvel's Midnight Suns, la Cacciatrice è la protagonista del gioco

L'hub in cui trascorreremo il tempo e gestiremo i personaggi tra una missione e l'altra si chiama Abbazia. È fondamentalmente il covo dei Figli della Mezzanotte, in cui è possibile intraprendere svariate attività che si ripercuotono sul gameplay e sulla narrativa. La dinamica ricorda molto quella della Normandy di Mass Effect 3 o del monastero di Garreg Mach in Fire Emblem: Three Houses; negli intermezzi, infatti, il giocatore può esplorare l'Abbazia, interagire con gli altri eroi e superare alcune piccole sfide, come rompicapi e simili, che sbloccano nuove funzionalità o contenuti, come per esempio gli animali di compagnia o la personalizzazione della struttura.

Interagendo coi vari personaggi, si aprono dialoghi a scelta multipla che migliorano il rapporto tra il giocatore e i suoi compagni di squadra: sono vere e proprie sottotrame che pescano a piene mani nella mitologia Marvel, sebbene non serva alcuna conoscenza pregressa di film o fumetti per capire la storia. Abbiamo visto Caretaker menzionare Wanda Maximoff - non è che potrebbe essere giocabile? - e Agatha Harkness, perciò ci aspettiamo che anche gli altri dialoghi siano pieni di citazioni e riferimenti che i fan della Marvel adoreranno.

Marvel's Midnight Suns, il Ghost Rider che compare nel gioco è Robbie Reyes

Sembra una soluzione molto interessante, che peraltro si riflette sul gameplay, poiché migliorare l'affinità con gli altri personaggi influenza il sistema di combattimento: si sbloccano nuovi poteri, abilità passive, attacchi speciali combinati e ovviamente i costumi. Questi ultimi attingono allo sconfinato guardaroba Marvel, ma ce n'è uno, in particolare, che solo il giocatore può potenziare attraverso la dinamica GDR dell'Abbazia: chiamato Midnight Suit, questo costume, una volta completato massimizzando l'affinità con l'eroe di turno, sblocca un potere leggendario chiamato Midnight Sun. Ma ovviamente serviranno impegno, pazienza e tante ore di gioco per raggiungere anche questo traguardo.

L'Abbazia, inoltre, offre alcuni servizi importantissimi. Iron Man, per esempio, può costruirci nuove abilità, presumibilmente in cambio delle ricompense guadagnate in combattimento, mentre a Blade tocca l'ingrato compito di allenarci e, quindi, potenziare i poteri che già possediamo. Questo perché i poteri e le abilità di cui abbiamo parlato finora non sono altro che... carte da gioco.