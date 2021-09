PS5 domina il mercato inglese ad agosto, Nintendo Switch stabile, Xbox Series X reallenta

Stando a quanto riportato da Christopher Dring di Games Industry, PS5 ha avuto un ottimo agosto 2021 nel mercato inglese, con Sony che pare stia facendo molto bene con i rifornimenti. "Un altro grande mese" per la PlayStation di nuova generazione.

Le vendite di Nintendo Switch sono invece rimaste stabili, ossia senza variazioni significative mese su mese. L'unica ad aver fatto registrare un rallentamento è Microsoft con Xbox Series X/S.

Console di nuova generazione

Il territorio inglese si conferma ottimo per PS5, che ribadisce per l'ennesima volta di essere in crescita, riuscendo a esaurire le scorte non appena arrivano sul mercato. Microsoft continua a faticare parecchio fuori dagli USA, almeno a livello hardware. Vedremo se riuscirà a recuperare un po' di terreno con i lanci di Forza Horizon 5 e Halo Infinite. Nintendo, infine, fa registrare vendite stabili con la sua console, nonostante gli anni sulle spalle e la sua debolezza tecnologica rispetto alla concorrenza.