TV OLED LG CX e LG GX: il Dolby Vision con il 4K a 120 Hz in arrivo anche da noi, supportato da Xbox

Disponibile da qualche tempo in Corea, l'aggiornamento per i TV OLED delle serie LG CX e LG GX, provato con mano dallo youtuber Amok4All a inizio settembre, abilita il Dolby Vision in 4K a 120 Hz su televisori piuttosto apprezzati da i giocatori per il rapporto tra prezzo, qualità dell'immagine e refresh.

La novità, riportata da Forbes, riguarda il lancio globale del nuovo firmware per i televisiori LG CX e LG GX che dovrebbe avvenire a partire dalla prossima settimana. Ma la distribuzione avverrà in roll out e non sarà quindi disponibile per tutti da subito. Ci aspettiamo però che il limite del Dolby Vision a 60 Hz diventi un ricordo prima del Black Friday, periodo di grosse vendite per elettrodomestici e videogiochi.

Il televisore LG C1 gode già del supporto per il Dolby VIsion 4K a 120 Hz, ma con l'aggiornamento Xbox mostrerà la stessa schermata anche con gli LG CX e GX

Xbox Series X supporta il Dolby Vision 4K a 120 Hz, già disponibile da luglio sui televisori delle serie LG C1 e LG G1. Qui trovate il nostro speciale qui il nostro speciale su come utilizzare al meglio il C1 con le console di nuova generazione. Per quanto riguarda i modelli del 2020 la versione dell'aggiornamento menzionata da Forbes è la 04.30.10, mentre quella mostrata da Amok4All è la 03.30.05, ma la differenza potrebbe non essere legata alle funzionalità bensì al mercato di riferimento.