Tencent ha comprato il 22% di Bloober Team, autore di The Medium

Come segnalato da Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, Tencent ha acquisito il 22% della quota azionaria dello sviluppatore polacco Bloober Team. L'investimento è di 19.5 milioni di dollari e ha reso la compagnia cinese la più grande tra gli azionisti esterni. Bloober Team ha pubblicato giochi come The Medium e Blair Witch.

Bloober Team ha recentemente stretto degli accordi di partnership con Konami e Take-Two. Per il momento, purtroppo, non sappiamo nulla dei progetti in sviluppo e in particolar modo sui dettagli della collaborazione tra il team polacco e le due grandi compagnie videoludiche. Konami aveva però affermato che gli sviluppatori sarebbero rimasti indipendenti. Questo investimento da parte di Tencent conferma questa linea di pensiero.

The Medium: una scena doppia del gioco

Tencent è estremamente attiva in ambito investimenti videoludici. Ha comprato Sumo Group per 1.3 miliardi di dollari, ad esempio, e ha aperto nuovi uffici a Los Angeles per velocizzare la propria crescita in occidente.

Al tempo stesso, però, ha perso 60 miliardi di dollari di valore: la Cina stringe la presa sui giochi sempre di più e le regolamentazioni rendono complesso monetizzare su certi giochi.