Tencent comprerà Sumo Group per 1,3 miliardi di dollari

Tencent si espande ancora e comprerà Sumo Group con una maxi-operazione da 1,3 miliardi di dollari, che porta il colosso cinese ad allargarsi ancora di più nell'ambiente di sviluppo occidentale con l'annessione della compagnia britannica, nella quale rientra anche il noto team Sumo Digital.

Secondo quanto riportato da Reuters, non c'è ancora una tempistica precisa per quanto riguarda l'acquisizione, ma è stimata richiedere un esborso di 1,27 miliardi di dollari, a a fronte di 513 pence per azione in cash, con un incremento di valore di circa il 43% rispetto all'ultima valutazione di mercato.

Tencent raggiunge così il controllo completo di Sumo Group dopo aver detenuto l'8,75% delle azioni in quest'ultimo periodo, effettuando una manovra di notevole entità, considerando le dimensioni della compagnia in via di acquisizione.

Sebbene l'etichetta più nota sia probabilmente Sumo Digital, l'intera compagnia Sumo Group possiede infatti 14 studi dislocati in 5 paesi, per un totale di 1200 dipendenti tra sviluppatori e altro. Questo segna un altro passo importante di Tencent all'interno del mercato videoludico, dopo le numerose acquisizioni già registrate in passato.

"Il consiglio d'amministrazione di Sumo crede fermamente che il business della compagnia riceverà grandi benefici dall'eco-sistema videoludico allargato di Tencent, dalla sua esperienza comprovata nell'industria e dalle sue risorse strategiche", ha affermato Ian Livingstone, presidente non esecutivo di Sumo.

A questo punto attendiamo di sapere dettagli e tempistiche dell'operazione. Sumo Digital ha lavorato recentemente a Hood: Outlaws & Legends e Sackboy: Una Grande Avventura, mentre Tencent torna alle acquisizioni di grosso calibro dopo operazioni minori come l'acquisto di una quota di minoranza di Remedy Entertainment un paio di mese fa e le recenti acquisizioni di azioni anche per quanto riguarda Dontnod, Bohemia Interactive, Game Science e Klei Entertainment, per rimanere solo a quanto successo negli ultimi mesi.