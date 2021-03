Black Myth Wu Kong: Tencent ha acquisito il 5% del team di sviluppo Game Science

Tramite una segnalazione di Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners, scopriamo che il colosso cinese Tencent - sempre più attivo in ambito videoludico - ha acquisito una quota di minoranza pari al 5% di Game Science, team di sviluppo che sta lavorando sul promettente Black Myth Wu Kong.

Secondo quanto segnalato, questa acquisizione non avrà alcun effetto su Game Science che continuerà a lavorare in autonomia. Game Science, nel caso nel quale non lo sapeste, è uno studio cinese fondato nel 2014 e, come detto, è attualmente al lavoro su Black Myth Wu Kong.

Black Myth Wu Kong

Black Myth Wu Kong è un nuovo gioco di ruolo d'azione e avventura basato sulla mitologia di Viaggio in Occidente. Nei panni di un guerriero scimmiesco armato di bastone dovremo esplorare e combattere all'interno di ambienti che comprenderanno foreste e cittadine orientali. Per ora non vi è una data di uscita, ma quanto visto è molto intrigante sia in termini stilistici che in termini di gameplay. Le piattaforme di riferimento sono PC e "console". Lo sviluppo sta avvenendo tramite Unreal Engine 4.

È stato detto che Tencent ed Epic Games forniranno supporto tecnico per il gioco ma non influiranno sulle scelte creative. Daniel Ahmad segnala inoltre una divertente curiosità: il CEO di Game Science era parte di Tencent ma lasciò la compagnia proprio perché non aveva la possibilità di creare un gioco AAA come Black Myth. Ora Tencent ha deciso di investire su di lui e sul gioco.

Rimanendo in tema Black Myth, potete vedere il recente trailer: è spettacolare e saluta il capodanno lunare.