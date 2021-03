Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: problemi segnalati su Xbox Series X

La scorsa settimana è arrivato su PS5 e Xbox Series X|S Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Nel corso del fine settimana, però, i giocatori Xbox hanno iniziato a segnalare che il gioco subisce un crash prima ancora del completamente del lancio, rendendo in pratica impossibile accedere al titolo di skateboarding.

Come vi abbiamo segnalato nella nostra recensione, la versione PS5 di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sembra funzionare perfettamente. Il problema pare quindi limitato unicamente alla versione Xbox Series X|S. Gli errori sembrano legati soprattutto a tentativi di avviare il gioco in modalità offline. Tramite Twitter vi sono state segnalazioni e lamentele contro Activision, che si è ovviamente subito attivata per aiutare i giocatori che segnalavano il problema.

Si tratta di una notizia negativa soprattutto perché l'update alla versione PS5 e Xbox Series X|S non è gratuito per la versione base del gioco. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 non offre alcuna funzione di Smart Delivery sulle piattaforme Xbox, quindi per poter passare alla versione next-gen bisogna pagare 10 euro/dollari e accedere quindi alla Digital Deluxe. Scoprire che è impossibile giocare alla versione next-gen dopo aver "pagato un extra" non è mai piacevole.

Alcuni utenti comparano il lancio su Xbox Series X di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 a quello di COD Black Ops Cold War a fine 2020. Anche in quel caso non vi era supporto allo Smart Delivery e il lancio su Xbox Series X è stato piagato da crash. Dovremo attendere che Activision risolva in modo definitivo il problema: diteci, voi avete sperimentato problemi di questo tipo?

Per chiudere con una nota positiva, vi segnaliamo che Microsoft ha dato il via a giveaway per 7 controller a tema Bethesda.