Tony Hawk's pro skater 1 e 2, la recensione PS5: un upgrade di grande valore

Forse è un caso, ma noi ai casi ci crediamo poco, diciamo più un segno del destino. Tony Hawk, si proprio lui, qualche giorno fa ha deliziato il suo pubblico, quindi praticamente tutto il mondo, con l'ultimo (l'ultimo!) Ollie 540 che, per chi non lo sapesse, è un trick inventato da lui nel lontanissimo 1989, quando era considerato impossibile data la difficoltà. Praticamente si tratta di un giro e mezzo con lo skate attaccato ai piedi durante un salto. Quando si parla di lui c'è sempre quel sorrisetto sulle labbra, soprattutto per chi è della generazione di chi scrive, dato che, come ad esempio Michael Jordan per il basket, è proprio lui una di quelle figure mitologiche alle quali leghiamo i ricordi e la giovinezza. Ora ha 52 anni, e vederlo skateare è ancora, come allora, un piacere. Ma veniamo a noi. Dicevamo, proprio quando Tony ci delizia con il suo ultimo Ollie 540, esce la versione next-gen, tirata a lucido, del titolo che lo vede protagonista e che gli rende omaggio più di qualsiasi altro. Vediamo insieme come e quanto hanno lavorato i Vicarious Vision per rendere ancora migliore un titolo che poco aveva da perfezionare nella nostra recensione di Tony Hawk's pro skater 1 e 2 per PS5 .

Recap

Per chi si fosse perso la recensione del nostro buon Serino facciamo il punto della situazione. Questo remake comprende i primi due capitoli del franchise, il primo dei quali all'epoca vendette più di un milione di copie, con tutte le loro arene, trick, skater leggendari e sfide da capogiro. Un vero tuffo nel passato per chi giocò i titoli originali e una coppia di giochi sontuosi, divertenti e pieni di cose da fare per chi ci si avvicinasse solo ora. La modalità principale è il Tour Skate, in cui verrete sparati all'interno della prima arena, magazzino per il primo gioco o hangar per il secondo, durante il quale dovrete raggiungere degli obiettivi precisi per poter sbloccare le arene successive.

Fidatevi se vi diciamo che diventa una sorta di dipendenza voler a tutti i costi riuscire a superare il proprio record o quello imposto dal gioco, tanti sono i trick e le cose da poter fare all'interno dei singoli livelli. Durante la run è possibile ottenere punti stile con i quali far salire di livello il proprio skater preferito e ogni volta che completerete una delle sfide verrete ricompensati con esperienza e soldi con i quali poter personalizzare il vostro personaggio.

un bel grind sul tubo del livello "Magazzino"

Ci sono talmente tanti oggetti da sbloccare tra attrezzature, abbigliamenti, protezioni, ruote e tavole, che anche solo con la metà chiunque ne rimarrebbe appagato. I livelli spaziano molto e ne abbiamo veramente per tutti i gusti arrivando addirittura ad una nave cargo o ad una sorta di paradiso dello skater, una specie di isola fluttuante.

Il comparto multiplayer dà molta soddisfazione e potremo competere con altri giocatori in partite all'ultimo trick con modalità divertenti ed iconiche come ad esempio la classica Graffiti, nella quale marcare i vari punti della mappa con un trick. In più potremo creare il nostro personale skate park con un buonissimo editor e condividerlo con la community.