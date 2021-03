Among Us: con The Airship arriva il cappello "gelato al cioccolato", ma sembra altro

Among Us sta per ricevere l'atteso aggiornamento The Airship, che porterà con sé l'omonima mappa e diversi nuovi elementi di personalizzazione per gli avatar nel gioco, tra i quali il cappello "gelato al cioccolato" che però sembra decisamente un'altra cosa.

Come fa notare anche The Verge, il cappello in questione sembra proprio essere una cacca, rappresentata con il tipico ricciolo marrone che viene applicato opportunamente sulla testa del malcapitato membro dell'equipaggio (o impostore, ovviamente).

Dalla questione è nato anche un simpatico scambio di battute su Twitter, visibile qui sotto: da una parte l'account ufficiale di The Verge che faceva notare come The Airship porti con sé anche un "poop hat", ovvero un "cappello cacca", a cui ha prontamente risposto il sempre attivo account ufficiale di Among Us precisando "Scusate tanto, ma è chiaramente un cappello a forma di gelato al cioccolato".

Non che la cosa non fosse dubbia anche per gli stessi sviluppatori Innersloth: in un messaggio precedente, in cui veniva presentato specificamente il cappello in questione, il team faceva presente come il nuovo cappello "decisamente non sembri nient'altro, solo puro gelato al cioccolato".

The Airship arriverà il 31 marzo in Among Us, con la nuova mappa che introdurrà anche diversi elementi nuovi specificamente legati all'ambientazione in questione oltre a nuovi cappelli e accessori. Dall'evento ID@Xbox abbiamo inoltre saputo che il gioco arriverà su Xbox Game Pass anche per Xbox Series X|S e Xbox One.