Monster Hunter Rise: 4 milioni di copie distribuite, è già un grande successo

Monster Hunter Rise ha già totalizzato 4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo che sembrano già certificare il successo del nuovo capitolo per Nintendo Switch, sebbene si tratti ancora di dati riguardanti il sell in, ovvero la distribuzione ai negozi e non la vendita agli utenti finali.

In base a quanto riferito attraverso una comunicazione ufficiale da Capcom, Monster Hunter Rise è stato distribuito in 4 milioni di copie in tutto il mondo e trattandosi di un gioco presente solo su Nintendo Switch per il momento (successivamente previsto anche per PC) e la cui data di uscita risale solo allo scorso venerdì 26 marzo, si tratta di una quantità veramente impressionante.

In soli tre giorni, già 4 milioni di copie di Monster Hunter Rise sono in giro sul mercato e verranno probabilmente acquistate in un periodo di tempo piuttosto ristretto, considerando il successo che solitamente riscuote la serie. Per fare un paragone diretto, Monster Hunter World, il capitolo precedente della serie principale Capcom, venne distribuito in 5 milioni di copie nel medesimo intervallo di tempo, ovvero i primi tre giorni di lancio.

Tuttavia, Monster Hunter World si trovava presente su due piattaforme, ovvero PS4 e Xbox One, con PC che avrebbe seguito solo a distanza di alcuni mesi. Considerando che Monster Hunter Rise al momento è disponibile solo su Nintendo Switch, aver raggiunto 4 milioni nel giro di tre giorni indica un andamento estremamente positivo per il gioco, in attesa dei dati di vendita veri e propri.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Monster Hunter Rise da parte di Chrstian Colli, pubblicata la settimana scorsa.