PS5 sembra avere problemi a visualizzare contenuti non HDR secondo Digital Foundry

PS5 sembra che abbia alcuni problemi a visualizzare contenuti non HDR, con la questione che era già emersa nei mesi scorsi ed è stata ripresa di recente anche da Digital Foundry, che ha spiegato come i contenuti SDR non vengano visualizzati correttamente anche con la modalità HDR spenta.

Si tratta di una questione che può essere probabilmente risolta attraverso un aggiornamento software per PS5, ma al momento è stata rilevata da diversi utenti, anche se bisogna avere probabilmente una certa sensibilità alla qualità dell'immagine anche solo per accorgersene. Tutta la questione è partita da un tweet di Tim Rogers, il quale pensava di dimostrare la superiorità dell'OLED sull'LCD mostrando la schermata iniziale di Demon's Souls per PS5 sui due diversi display.

In verità, come puntualizzato da Alex Battaglia e John Linneman di Digital Foundry, la visualizzazione di contenuti in SDR ha comunque dei problemi su PS5, cosa che emerge in maniera piuttosto chiara effettuando delle catture video e che utilizzando anche gli stessi giochi su PS4 Pro, su Xbox o altre piattaforme.

Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che PS5 visualizza qualsiasi contenuto in HDR di default, attraverso un sistema che propone un contenitore HDR per contenuti in SDR, ma sembra che la visualizzazione non sia corretta nemmeno disabilitando l'HDR completamente.

La questione riguarda soprattutto il livello del nero, che tende a creare un black crush generalizzato sui toni scuri: questo problema riguarda la gamma cromatica e in pratica porta alla perdita di dettagli sulle tonalità scure perché tende a renderle troppo omogenee, di fatto nascondendo alcuni dettagli.

A questo punto, attendiamo eventuali informazioni da parte di Sony, che potrebbe risolvere il problema attraverso un prossimo aggiornamento firmware per PS5.