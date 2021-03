I migliori giochi free to play PS4: sparatutto, sportivi ed MMO

Quali sono i migliori giochi free to play PS4 disponibili? Ecco la nostra lista di videogiochi di qualità che non deluderanno le vostre aspettative.

Quando si guardano le classifiche dei giochi più giocati, in cima si trovano spesso i giochi gratis, ovvero i free-to-play. Questo è vero soprattutto su mobile, ma non è scorretto nemmeno per quanto riguarda PlayStation 4. Il motivo è in parte perché si parla di videogame completamente gratuiti, ma anche perché oggigiorno gli sviluppatori si impegnano a creare titoli molto divertenti e con tantissimi contenuti. Vediamo quindi quali sono i migliori giochi free to play PS4 disponibili oggi.

Fortnite Battle Royale Fortnite Battaglia Reale Partiamo da Fortnite, il gioco free to play PS4 più giocato da molto tempo a questa parte. Con centinaia di milioni di giocatori tra tutte le piattaforme, il battle royale di Epic Games è un fenomeno globale. Le lotte all'ultimo sangue si mescolano qui a meccaniche di costruzione uniche e a una grafica cartoon che ha aiutato il gioco a fare breccia anche tra i più piccoli. Un altro punto di forza di questo gioco gratis è legato all'enorme supporto: di Stagione in Stagione Epic Games si è impegnata a cambiare le carte in tavola con novità di peso e con tante collaborazioni con IP famose del mondo dei videogiochi e del cinema, come gli eroi Marvel, Terminator, Predator, ma anche Master Chief di Halo e Kratos di God of War.

Apex Legends Apex Legends Arrivato e pubblicato a sorpresa a febbraio 2019, Apex Legends si è subito imposto come una boccata d'aria fresca nel sempre più saturo mercato dei battle royale. Con il suo gameplay rapido, i personaggi ben caratterizzati e il focus sul gioco di squadra, Apex è già diventato un'apprezzata alternativa a Fortnite e al momento è senza dubbio uno dei giochi free-to-play PS4 più interessanti su PlayStation Store.

Pro Evolution Soccer 2020 Lite PES 2020 Basato sullo stesso divertente gameplay di PES 2020, la versione lite di Pro Evolution Soccer include partite offline in singolo e l'accesso completo a myClub. Per chi non lo conoscesse, myClub è la risposta Konami all'Ultimate Team di FIFA, che permette di costruire la propria squadra dei sogni e sfidare altri giocatori online. Se non siete interessati alle modalità classiche rappresenta un ottimo modo per avere anche quest'anno un nuovo calcistico, senza investire nell'acquisto di un gioco che diventerebbe obsoleto in pochi mesi. Ovviamente questo gioco free to play PS4 dispone di un numero di squadre e stadi limitato, ma sono più che sufficienti per chi vuole solo fare una partita di tanto in tanto.

War Thunder War Thunder Facciamo un importante salto indietro nel tempo con War Thunder, un evergreen tra i giochi free to play PS4. Infatti l'MMO sviluppato da Gaijin Enterainment è sulla piazza da prima dell'avvento di PlayStation 4, ma continua a essere molto popolare tra i giocatori. Per chi non lo conoscesse, il gameplay è basato sul combattimento tra veicoli militari di terra, aria e mare, e mette in campo decine di macchine ricostruite in maniera fedele sulla base di quelle reali.

Warframe Warframe Altro gioco dalla notevole longevità è Warframe. Nonostante sia uscito ormai nel lontano 2013, il titolo sviluppato da Digital Extremes continua a migliorarsi aggiornamento dopo aggiornamento e può ancora contare su milioni di giocatori. Nei panni di una sorta di cyberninja, l'obiettivo è quello di eliminare gli avversari, raccogliere oggetti e creare pezzi equipaggiamento via via più potenti, in un loop che rimane sempre molto soddisfacente. Certo, ci sono fasi in cui subentra una buona dose di ripetitività, ma le attività sono sempre tantissime, anche grazie agli aggiornamenti costanti che lo hanno reso negli anni uno dei migliori giochi free to play PS4.

Brawlhalla Brawlhalla Brawlhalla è una specie di Super Smash Bros., un gioco free to play PS4 che riprende la formula del picchiaduro Nintendo e la rielabora attraverso un cast di guerrieri mitici e storici. Con una maggiore attenzione al combattimento in aria e una buona dose di epicità, Brawlhalla riesce poi a staccarsi in parte dal suo modello. Anche le microtransazioni non sono troppo invasive, con la selezione dei personaggi disponibili che ruota in maniera costante.

SMITE SMITE Smite è un interessante mix tra action, sparatutto competitivo e gioco di ruolo, che si concretizza in un MOBA un po' atipico. La visuale in terza persona, le tante modalità e la rivisitazione di alcune meccaniche tipiche dei titoli del genere lo hanno reso uno dei migliori giochi free to play PS4, adatto sia ai veterani sia ai neofiti. Merito anche di un modello economico onesto e bilanciato, che lo rende perfettamente godibile anche senza sborsare un euro.

Planetside 2 PlanetSide 2 A metà tra sparatutto ed MMO, Planetside 2 è uno sparatutto appassionante, che si distingue per un mondo di gioco vasto, vivo e pulsante. Un ambiente che, più di ogni altro FPS, continua a trasmettere la sensazione di essere all'interno di un vero campo di battaglia, con uomini e mezzi che si muovono frenetici in scenari giganteschi. Nonostante un modello economico un po' troppo avaro, Planetside 2 rimane quindi uno dei migliori giochi free-to-play PS4.

Fallout Shelter Fallout Shelter Nato come spin-off mobile di Fallout 4, Fallout Shelter è un ottimo gestionale, in grado di regalare parecchie soddisfazioni. La creazione e gestione del Vault dà dipendenza, tra l'edificazione di nuove strutture e la ricerca delle risorse. Inoltre le microtransazioni sono presenti, ma trascurabili, visto che servono solo a velocizzare i tempi di attesa tra le costruzioni. Anche se non siete fan della saga, dovreste dare un'occhiata a questo giochi free to play PS4.

Rocket League Rocket League Rocket League non è nato come gioco gratis, ma nel settembre 2020 Epic Games e Psyonix hanno deciso di cambiare il modello di vendita di questo gioco sportivo che è istantaneamente salito in cima alla classifica dei migliori giochi free to play PS4. Sembra superfluo parlarne, ma nel caso nel quale non lo conosciate dovete sapere che si tratta di un gioco che mescola il calcio con le automobili giocattolo. Ogni giocatore guida una macchinina in un'area di dimensioni contenute e deve riuscire a spingere una grossa palla nella porta avversaria, con l'aiuto dei compagnia di squadra. Sulla carta sembra qualcosa di banale, ma Rocket League sa essere raffinato, soprattutto nel gioco aereo, grazie all'utilizzo di un turbo ricaricabile e alla possibilità di saltare e fare giravolte liberamente.

Genshin Impact Genshin Impact Pensare di escludere Genshin Impact dalla lista dei migliori giochi free to play PS4 sarebbe pura follia. Il team cinese miHoYo è stato in grado di creare uno action RPG online di altissima qualità. In un ampio mondo fantasy, estremamente colorato e dalla forte personalità, il giocatore deve completare missioni ed esplorare dungeon seguendo un'interessante storia. Il vero obbiettivo è però cercare di diventare sempre più forte ottenendo nuovi personaggi e nuove armi, legate a un sistema gatcha/loot box. Sin dall'uscita è stato un enorme successo e non andrebbe affatto ignorato.

Call of Duty Warzone Call of Duty Warzone Call of Duty è sempre stato un successo, ma a partire dal 2020 è diventato una potenza inarrestabile. Activision, dopo l'esperimento Blackout, si è completamente buttata sul mondo dei battle royale con Call of Duty Warzone, immediatamente divenuto uno dei migliori giochi free to play PS4 per i fan degli sparatutto. Il gioco unisce le classiche regole del genere allo stile realistico delle guerre di Call of Duty. Warzone propone anche un'interessante meccanica di respawn meritocratica: il Gulag, una mini-arena dove due giocatori abbattuti si scontrano per avere una chance di tornare in gioco.

Dauntless Dauntless Se amate i giochi in stile Monster Hunter e World vi ha già dato tutto quello che aveva, potete optare per un gioco free to play PS4 che non nasconde di aver preso ispirazione dalla saga Capcom: Dauntless. Potete giocare da soli o con un massimo di altri tre compagni. Dovrete rintracciare mostruose creature e dar loro la caccia con tutta una serie di armi da potenziare con i materiali ottenuti durante le cacce. Come molti giochi gratis di questo tipo, non mancano missioni settimanali, modificatori e sfide da completare per le ricompense migliori.

Path of Exile Path of Exile Parlando di giochi che non nascondo la propria fonte di ispirazione, Path of Exile è la risposta a quei giocatori che chiedevano un "vero" seguito di Diablo 2. Questo action RPG online è ambientato un mondo fantasy oscuro e violento. Come in ogni diablo-like, dovremo puntare a ottenere il miglior bottino possibile, tra equipaggiamenti e potenti oggetti da sfruttare in battaglia. La personalizzazione del personaggio, inoltre, non delude e permette di creare le build perfetta per il nostro stile. Questo gioco free to play PS4 permette anche di mettersi alla prova con scontri PvP. Se siete amanti del genere, il vostro contatore segnerà presto centinaia di ore di gioco.