Microsoft Flight Simulator: nave incastrata nel canale di Suez aggiunta con una mod

Microsoft Flight Simulator consente di vedere da vicino il curioso caso della Ever Given, la gigantesca nave cargo rimasta incastrata nel canale di Suez, attraverso una mod che prontamente ha riproposto la situazione in maniera fedele all'interno della simulazione.

Proprio mentre la situazione sembra essersi ormai risolta nel vero canale di Suez, dopo cinque giorni di blocco che hanno portato a ingenti danni economici per tutto il traffico marittimo e il mercato in generale e che potrebbero anche portare al ritardo nella distribuzione di nuove scorte di PS5 e Xbox Series X, è ora possibile vedere più da vicino la Ever Given incastrata nel canale nel mondo di Microsoft Flight Simulator.

Questo grazie a una mod creata da donut_enforcement, che ha riprodotto in maniera molto realistica il gigantesco cargo incagliatosi nel percorso del canale di Suez, posizionato di traverso a bloccare completamente il passaggio. Possiamo vederne un esempio nel video TikTok riportato qui sotto, nel quale un utente sorvola a bassa quota il luogo dell'incidente mostrando dunque da vicino la situazione.

Non è un evento ufficiale di Microsoft Flight Simulator, ma il cargo è stato comunque riprodotto con grande precisione e - immaginiamo - anche nella posizione reale in cui si trovava fino a qualche ora fa nella fase di blocco. Il video in questione, peraltro, arriva da Mat Velloso che è technical advisor di Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Di recente, il gioco ha ottenuto un aggiornamento per la serie GeForce RTX 30 che ha portato a prestazioni doppie sui PC con tale configurazione.