PS5 e Xbox Series X|S: le nuove scorte a rischio per il blocco del Canale di Suez?

Se non avete vissuto sulla Luna, avrete sentito del pasticcio che sta avvenendo di queste ore nel Canale di Suez. La Ever Given, un enorme bastimento porta merci, si è messo di traverso per il canale, impedendo ad altre centinaia di imbarcazioni di attraversare questa importantissima via del mare. Si tratta di un errore banale che però potrebbe avere enormi ripercussioni per l'economia mondiale: attraverso quello stretto tratto di mare, infatti, circola circa il 10% di tutto il traffico merci del pianeta. E tra queste cose potrebbero esserci le nuove scorte di PS5 e Xbox Series X|S.

Secondo Business Insider, infatti, il Canale di Suez e imbarcazioni come la Ever Given sono utilizzatissime per portare in Europa grossi quantitativi di merce a basso prezzo. Si tratta di un metodo di trasporto piuttosto veloce, economico e -si pensava- sicuro. Perfetto per portare grossi quantitativi di console nei negozi di tutta Europa.

Con questa via di comunicazione bloccata potrebbe essere che, nell'attesa di evoluzioni della situazione, ci siano ritardi nella consegna delle nuove scorte. Che si scelga di circumnavigare l'Africa, di passare via terra o via aria, tutta la catena logistica di PlayStation 5 e Xbox Series X|S potrebbe dover venir ridisegnata per colpa del tappo che la Ever Given ha creato in uno dei punti più nevralgici del pianeta.

Attraverso il Canale di Suez, infatti, passano circa il 10% di tutte le merci del pianeta, che equivalgono a circa 10 miliardi di merci ogni 24 ore.