Microsoft Flight Simulator: prestazioni doppie con aggiornamento per la serie GeForce RTX 30

Nvidia ha annunciato prestazioni doppie per Microsoft Flight Simulator usando le schede GeForce RTX Serie 30, grazie a un aggiornamento che presto sarà disponibile per tutti. Per dimostrare la bontà di quanto affermato, il produttore hardware si è rivolto agli specialisti di Digital Foundry per analizzare il gioco con l'aggiornamento applicato e quantificare i vantaggi per i possessori di schede Nvidia. Vediamo il video:

Per quantificare questo beneficio, ci siamo rivolti ai nostri cari amici di Digital Foundry che hanno creato, attraverso le loro impostazioni ottimizzate, dei benchmark con sequenze scriptate a Doha, New York, Tokyo e Londra. Il team ha rilevato che le GPU GeForce RTX Serie 30 offrono in media un upgrade di 2 volte rispetto alle GeForce GTX Serie 10, potendo offrire in questo modo un'esperienza molto più veloce, fluida, reattiva e dinamica. L'aggiornamento da GeForce RTX Serie 20 offre anche un incremento fino al 53%.

Nvidia ha intrapreso anche altre iniziative legate a Microsoft Flight Simulator, come l'assemblaggio di un super PC da gioco pensato per spremere al massimo il titolo di Asobo Studios:

Il fantastico team GeForce Garage di NVIDIA, composto da appassionati e modder esperti, ha assemblato un PC di altissimo livello per Microsoft Flight Simulator, con un incredibile cockpit e una configurazione della piattaforma di movimento di LogitechG e Next Level Racing che farà impazzire tutti i fan del gioco. È composto da una GeForce RTX 3080 interamente raffreddata ad acqua che alimenta tre TV LG CX 65" OLED, eseguendo Microsoft Flight Simulator a 5760x1080 in Surround. Una combinazione impressionante di controlli e schermi che regala al giocatore un risultato tattile, concreto e di movimento all'avanguardia.

Infine, annunciato un contest legato a Microsoft Flight Simulator e alle scheda GeForce RTX 3080:

NVIDIA annuncia oggi anche l'inizio del suo Contest GeForce RTX 3080 Microsoft Flight Simulator, e nei prossimi mesi saranno regalate schede grafiche GeForce RTX 3080 e copie Premium Deluxe Edition di Microsoft Flight Simulator. Per partecipare a questa nuova ed entusiasmante iniziativa, i giocatori dovranno catturare uno screenshot della loro destinazione preferita utilizzando la modalità foto integrata di Microsoft Flight Simulator. Potrebbero ottenere un aggiornamento alla Premium Deluxe Edition e ricevere una GeForce RTX 3080.