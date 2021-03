CS:GO regala musica di Hades, ma solo se avete giocato abbastanza

Gli sviluppatori di CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) hanno appena fatto un regalo a tutti i fan di Hades. Se avete giocato almeno cinque ore a Hades su PC, potete ottenere gratuitamente un pacchetto musicale per lo sparatutto, così da sostituire la musica del gioco di Valve con quella dell'opera di Supermassive Games.

Valve ha infatti spiegato di aver reso disponibili due nuovi pacchetti a pagamento, Scarlxrd (CHAIN$AW.LXADXUT) e Neck Deep (The Lowlife Pack). Inoltre, tutti i giocatori che possiedono Hades su Steam e hanno giocato almeno cinque ore secondo il contatore del launcher troveranno la musica del titolo Supermassive all'interno dell'inventario di CS:GO senza spese aggiuntive e senza doverla reclamare in altro modo.

Ci sono ovviamente molti altri pacchetti musicali disponibili per CS:GO. Ad esempio, si possono ascoltare musiche basate su Halo: The Master Chief Collection e Half-Life Alyx, oltre a molteplici composizioni non basate su videogiochi.

Segnaliamo anche che gli sviluppatori hanno reso disponibili all'acquisto nuovi Sticker, descritti come "creati a mano con più amore che capacità di disegno". Sono state anche rilasciate le carte missioni Operation Broken Fang: avete tempo fino al 30 aprile per completarle.

