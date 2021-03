Redmi Note 10 Pro, la recensione del nuovo low-cost Xiaomi

Iniziare la recensione di Redmi Note 10 Pro scrivendo qualcosa di sensazionalistico è un'impresa quasi impossibile: un po' per l'attività frenetica del colosso cinese in termini di distribuzione di nuovi modelli, un po' per l'abbondanza di competitor simili, un po' per l'effettiva mancanza di vere e proprie novità nel mercato degli smartphone, si fatica a mostrarsi entusiasti di un nuovo dispositivo Android di fascia medio-bassa che debutta sul mercato a nemmeno un anno di distanza dal precedente Redmi Note 9 Pro . Anche perché le ambizioni di Redmi Note 10 Pro sono esattamente le stesse di tutti i modelli della gamma che lo hanno preceduto, ovvero porsi sul mercato come la migliore scelta per chi vuole uno smartphone nuovo spendendo (relativamente) poco, nello specifico 299,90 Euro per il taglio da 6GB di RAM e 64GB di memoria e 329,90 Euro o 349,90 Euro per le versioni 6/128 e 8/128. Ciò non toglie comunque che Redmi Note 10 Pro abbia più di qualche carta interessante da giocare: andiamo dunque a scoprire se il nuovo nato di casa Xiaomi riesce a stupirci o se è "soltanto" l'ennesimo best buy del suo segmento di riferimento.

Dotazione, design e materiali

In un momento storico in cui tanti produttori di smartphone alleggeriscono di contenuti le loro confezioni, Xiaomi va in decisa controtendenza mantenendo con Redmi Note 10 Pro il tradizionale corredo di accessori: nella confezione trovano dunque spazio un cavo USB-C/USB-A, un caricabatterie da 33W e una cover trasparente semi-rigida. Fin qui nulla di nuovo dunque, ma basta prendere in mano il dispositivo per apprezzare diversi cambiamenti rispetto al precedente modello, a partire da peso e dimensioni: con 193 grammi distribuiti su 76.5 x 164 x 8.1 mm, Redmi Note 10 Pro risulta decisamente più maneggevole, non potendosi definire uno smartphone compatto ma evitando almeno l'antipatica definizione di "padellone".



Fronte e retro sono rivestiti di Gorilla Glass 5 e uniti da una cornice in plastica, che ospita sul lato destro i tasti di accensione (che incorpora anche il sensore per le impronte) e controllo volume, sul sinistro il carrellino per due nanoSIM e una microSD, in basso un microfono, l'altoparlante e la porta USB-C e in alto microfono e altoparlante addizionali, la porta IR e il jack per le cuffie, quest'ultimo con una posizione invertita rispetto al solito. Non si può dire che il design di Redmi Note 10 Pro sia d'avanguardia, ma nemmeno che sia quello del tipico smartphone da prezzo, presentando anzi certi dettagli da fascia premium: ci riferiamo in particolare al buon trattamento oleofobico delle superfici, al punch hole della telecamera frontale poco invasivo e all'elegante riquadro che ospita il modulo dei sensori posteriori, che ha l'unico difetto (un classico di casa Xiaomi) di essere un po' troppo sporgente e rendere così il dispositivo meno stabile se appoggiato su un piano.