Redmi Note 9 Pro, la recensione

Con questa recensione di Redmi Note 9 Pro andiamo a trattare il nuovo nato in casa Xiaomi, che arriva a meno di un anno di distanza dal precedente Redmi Note 8 Pro : e se già parlando di quest'ultimo avevamo sottolineato come si trovasse in una condizione non semplicissima a causa dell'abbondanza di competizione esterna ed interna alla stessa compagnia, le cose non sono certo migliorate nel frattempo. Tanti produttori cinesi continuano a inondare il mercato di prodotti di fascia medio/bassa molto simili tra loro, e pure Xiaomi ci ha messo il carico con un terzetto composto da Redmi Note 9, Redmi Note 9S e questo Redmi Note 9 Pro che rappresenta il modello più completo, proposto a un prezzo di listino di 269 Euro per la versione a 64GB di memoria e 299 Euro per quella da 128GB. Andiamo dunque a scoprire se Redmi Note 9 Pro riesce a svettare sull'agguerrita concorrenza e a fregiarsi nuovamente dell'agognato titolo di best buy nella sua fascia di competenza.

Design, materiali ed ergonomia

Chiunque sia interessato all'acquisto di uno smartphone che costa meno di 300 Euro non si aspetta certamente meraviglie sotto il profilo del design, e infatti Redmi Note 9 Pro non stupisce assolutamente in questo senso: con le sue dimensioni molto generose di 76.68 x 165.75 x 8.8 mm e un peso di 209 grammi che si sentono tutti, lo smartphone Xiaomi è il solito "padellone" a cui la compagnia cinese ci ha oramai abituato, anche se non mancano alcuni elementi distintivi rispetto al precedente modello.

Fronte e retro sono sempre in Gorilla Glass 5, mentre la cornice è in metallo, con il lettore per le impronte digitali che è stato integrato nel tasto di accensione, una soluzione senz'altro più moderna rispetto al sensore posteriore. Novità anche per la fotocamera frontale, ora ospitata in un punch hole centrale anziché nel vecchio notch, con il modulo principale che invece trova spazio in un quadrato leggermente sporgente che pregiudica di poco la stabilità del dispositivo su una superficie piana e che comunque può essere pareggiato dall'utilizzo di una cover (anche quella inclusa nella confezione).

In continuità con il passato invece il jack audio, gli altoparlanti e la porta USB Type-C posizionati nella parte inferiore del dispositivo; anche il carrellino è al solito posto sulla sinistra, ma stavolta offre ben tre slot, due per altrettante nanoSIM e uno per un'eventuale microSD con la quale espandere la memoria di archiviazione. Ogni elemento in Redmi Note 9 Pro è insomma esattamente dove ci si aspetta che sia, con buona pace di un'originalità che proprio non è di casa nello smartphone Xiaomi. L'ergonomia subisce infine le conseguenze della non indifferente massa del dispositivo, che necessita quasi obbligatoriamente di due mani per poter essere utilizzato a dovere.