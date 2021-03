Cuffie Wireless per Xbox, la recensione delle cuffie senza fili di Microsoft

Per scoprire se questa risposta è all'altezza, non dovete far altro che proseguire in questa nostra recensione delle Cuffie Wireless per Xbox .

Il mercato delle cuffie è sicuramente un mercato pieno zeppo di soluzioni adatte a ogni tipologia di orecchie, e di sfidanti molto combattivi che devono continuamente barcamenarsi alla ricerca del perfetto equilibrio tra costo, tecnologia e design. Appena un paio di mesi fa salutavamo con enorme gioia le Pulse 3D di Sony con una recensione dedicata , cuffie senza filo specificatamente disegnate per PlayStation 5 capaci di convincerci praticamente sotto ogni punto di vista e queste nuove cuffie per Xbox possono essere considerate la risposta di Microsoft a quel prodotto.

Stiamo chiaramente parlando delle Cuffie Wireless per Xbox : un paio di cuffie a copertura completa del padiglione, complete di microfono e in grado di soddisfare con una buona attenzione al dettaglio, le esigenze dei giocatori moderni, sia sulla console Microsoft che in ambito PC. Il tutto ad un prezzo estremamente aggressivo di 99,99€ .

Per farla breve: non potete utilizzare le Xbox Wireless Headphones con PlayStation 4 e 5 oppure con Nintendo Switch mentre la compatibilità è completa con PC, piattaforme Xbox e device mobile, ma questi ultimi a patto di utilizzare esclusivamente il Bluetooth.

Nella speranza di anticipare qualsiasi vostra domanda in merito, le cuffie possono tranquillamente essere utilizzate anche con un cavo USB-C/USB-C mentre non sembrano essere compatibili con adattatori USB-C/mini-jack da 3.5mm. Abbiamo infatti provato a collegarle con un cavo di questo tipo sia a PC portatili che ai joypad di Xbox e PlayStation, ma gli altoparlanti rimangono completamente muti.

Non c'è alcun tipo di supporto alla cancellazione attiva del rumore, ma d'altra parte per 99€ era difficile aspettarsi questa funzionalità, tuttavia la dimensione generosa dei padiglioni circolari, unita alla similpelle utilizzata per la copertura degli stessi, contribuisce a isolare molto l'ascoltatore dai rumori dell'ambiente circostante.

Proprio entrando nello specifico del sistema di ricarica, le Cuffie Wireless per Xbox hanno una singola porta di tipo USB-C che può essere utilizzata sia per ricaricarle tramite il cortissimo cavo USB-C/USB-A incluso nella confezione, sia per farle funzionare in modalità cablata, ad esempio su un PC o un Mac. Le cuffie infatti, possono funzionare in tutte le modalità di collegamento supportate anche mentre sono sotto carica.

Gli altoparlanti hanno driver da 40mm con magnete in neodimio mentre il microfono è pieghevole, ma non staccabile, ed è lungo 9 cm. Le cuffie pesano 312 grammi e, stando alle parole ufficiali di Microsoft, offrono anche una generosa autonomia dichiarata di 15 ore che può essere raggiunta dopo una ricarica completa di 3 ore. C'è anche una ricarica veloce che permette di accedere a 4 ore di utilizzo dopo appena trenta minuti di collegamento elettrico.

Tenete però conto in questo frangente del ridotto supporto a codifiche avanzate come l'AAC quando si utilizzano le cuffie in modalità Bluetooth, visto che la compatibilità è limitata al solo codec SBC. È insomma evidente che il target primario di queste cuffie sia il giocatore, più che l'ascoltatore incallito di musica, magari in mobilità con il suo smartphone.

È quindi possibile collegare le cuffie in modo nativo a una qualsiasi console della famiglia Xbox, utilizzare l'adattatore USB Wireless di Xbox su PC, nel caso l'abbiate comprato separatamente, per utilizzare la stessa tipologia di connessione, oppure accoppiare le headphones a qualsiasi tipo di device in grado di gestire un collegamento audio Bluetooth; smartphone e tablet compresi. La principale peculiarità di questo prodotto è la sua capacità di gestire contemporaneamente entrambe le connessioni così da poterlo collegare a 2 device allo stesso tempo. Ma di questo parleremo in modo dettagliato più avanti nell'articolo.

Partiamo ovviamente dalle specifiche delle Cuffie Wireless per Xbox . Si tratta di cuffie ad archetto con copertura completa dell'orecchio (over-ear in gergo) e collegamento senza fili con supporto a 2 differenti codifiche: Bluetooth 4.2 e protocollo Wi-Fi proprietario di Xbox a 2.4 GHz.

Il design

Le Cuffie Wireless per Xbox indossate

Entriamo ora nei dettagli estetici ed ergonomici delle Cuffie Wireless per Xbox. Le cuffie si presentano in modo estremamente pulito e formale, quasi serioso: sono completamente nere, con una forma tradizionale e presentano una dimensione contenuta. Gli unici elementi vistosi sono le due strisce verdi circolari che avvolgono l'esterno dei padiglioni, il pulsante di accensione anch'esso verde e il logo Xbox in bassorilievo impresso sul padiglione destro. Al di fuori di queste componenti "più estrose", il design delle cuffie è assolutamente neutro e invisibile.

Tre sono i materiali utilizzati: plastica per tutte le parti esterne, un'anima in acciaio per l'archetto superiore e un rivestimento in similpelle per tutte le parti che entrano in contatto con la testa dell'utilizzatore, con i padiglioni che presentano un interno in memory foam per il massimo comfort. Dobbiamo aggiungere 2 considerazioni in merito a queste componenti.

Innanzitutto l'archetto superiore può essere esteso in modo tale da adattarsi a qualsiasi cranio e presenta una particolare tensione che impedisce la sua modifica quando le cuffie vengono concretamente indossate. In questo modo non c'è il rischio di modificare l'assetto durante l'uso, ma chiaramente saremo costretti a toglierle e rimetterle ogni volta che vorremo adattarle alle nostre dimensioni. Considerate poi che i padiglioni non sono ruotabili, quindi le cuffie rimangono sempre "aperte" anche quando decidete di riporle da qualche parte e quando le portate dalla testa alle spalle per riposarvi qualche minuto.

Allo stesso tempo, il rivestimento in similpelle si porta in dote il classico effetto tipico di tutte le cuffie che non adottano il tessuto per rivestire padiglioni e arco: il surriscaldamento delle parti del corpo a contatto con la periferica. Pur risultando estremamente comode e molto bilanciate anche grazie al loro peso, le Cuffie Wireless per Xbox comportano un sostanzioso riscaldamento delle orecchie, soprattutto durante lunghe sessioni di gioco.

Le Cuffie Wireless per Xbox indossate

A confermare per l'ennesima volta il livello raggiunto dai reparti che gestiscono il design e l'ingegnerizzazione dei prodotti Microsoft, soprattutto nell'ultima manciata di anni, è la scelta dell'azienda di ottimizzare al massimo il numero di bottoni e comandi presenti sulle cuffie. Oltre alla porta USB-C per la ricarica già analizzata in precedenza e al pulsante di accensione, che funziona anche da bottone per l'accoppiamento delle headphones ai device, è presente solo un ulteriore pulsante per disattivare il microfono che, tra l'altro, comporta l'accensione di un piccolo led bianco proprio sull'estremità del mic che si posiziona in prossimità della bocca.

E per quanto riguarda la gestione del volume? Recuperando una soluzione già adottata su alcune cuffie Surface, queste Cuffie Wireless per Xbox utilizzano le 2 estremità dei padiglioni per gestire la potenza audio degli speaker. Agendo infatti sulla "ruota" destra potremo regolare il volume, mentre ruotando l'estremità sinistra potremo regolare il missaggio audio tra la chat in game e il sonoro del gioco. Entrambe le ruote hanno uno stop iniziale e uno finale, non girano all'infinito per intenderci, mentre quella sinistra presenta anche un fermo a metà corsa che permette all'utilizzatore di capire al volo quando è stato raggiunto il missaggio neutro con chat e audio allo stesso livello.

Come abbiamo già detto, il microfono non è staccabile ma è pieghevole con la possibilità di "arrotolarlo" intorno al padiglione sinistro anche grazie alla sua lunghezza molto ridotta. Proprio quest'ultimo elemento è un aspetto di cui bisogna tenere conto visto che l'asta arriva circa a metà guancia e talvolta risulta un po' ostico riuscire a intravedere il LED per capire se la nostra voce stia venendo registrata o meno.