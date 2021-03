Among Us per Xbox Series X|S e One arriva su Xbox Game Pass, trailer di The Airship

Among Us si è fatto vedere all'interno dell'evento dedicato ai giochi indie di ID@Xbox con un nuovo trailer dedicato alla mappa The Airship e con l'annuncio dell'arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One attraverso Xbox Game Pass.

Non c'è ancora una data di uscita per Among Us su Xbox Game Pass, ma sarà ovviamente gratuito per gli abbonati al servizio e arriverà nel corso del 2021, questo è quanto è stato riferito per il momento da Innersloth, in attesa di ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare a breve. Quello che è certo è che avrà il cross-play, consentendo il multiplayer fra tutte le piattaforme.

Nel frattempo, il trailer pubblicato oggi consente di dare un'occhiata un po' più ravvicinata a The Airship, la nuova mappa annunciata da tempo per il gioco e finalmente in arrivo a fine marzo. Considerando l'importanza delle ambientazioni per tutta la meccanica del gioco, l'introduzione di una nuova mappa ha un peso veramente enorme nell'economia del titolo Innersloth, per questo c'è tutta questa attesa per The Airship.

La nuova mappa, come sappiamo, è ambientata su una sorta di enorme aeronave e presenta una serie di ambientazioni uniche e nuove task da portare a termine per i membri dell'equipaggio, consentendo anche ulteriori possibilità di attacco, uccisione e azione stealth per chi si troverà a fare l'impostore, ovviamente.

Vediamo dunque alcune di queste nuove task e anche alcuni particolari passaggi che introducono delle particolarità nella navigazione all'interno di The Airship, cose che non sono presenti nelle mappe precedenti e che dunque richiederanno un po' di ambientamento in un primo momento. Abbiamo già conosciuto in precedenza la data d'uscita della mappa Airship, così come il fatto che con questa arrivano nuovi cappelli e accessori.