Death's Door è il nuovo action RPG dagli autori di Titan Souls, ecco il trailer

Death's Door è il nuovo action RPG sviluppato da Acid Nerve, il team indie inglese autore di Titan Souls: il gioco è stato presentato all'Indie Showcase di Xbox con un trailer.

In uscita questa estate su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, Death's Door rientra fra i cinque giochi prodotti da Devolver Digital che non erano ancora stati annunciati per quest'anno, e sembra un progetto davvero interessante.

Ambientato in un mondo popolato da corvi, in cui la morte è stata praticamente accantonata, il titolo ci vedrà accedere a una serie di scenari e affrontare miriadi di nemici, alcuni dei quali letteralmente enormi.

Potremo utilizzare armi differenti e abilità speciali per raggiungere i nostri obiettivi, nell'ambito di un'esperienza che mette timing e precisione al primo posto sul fronte del gameplay.