Astria Ascending: trailer del nuovo gioco di ruolo dagli autori di Final Fantasy

All'ID@Xbox è stato presentato Astria Ascending in arrivo su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S nel 2021. Sarà incluso in Xbox Game Pass sin dal D1. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese.

Realizzato da un team che include sviluppatori da Final Fantasy, Nier Automata e Bravely Default, Astria Ascending comprende doppiaggio completo in giapponese e inglese, un mondo in 2D animato con tecniche tradizionali e completamente disegnato a mano, e un sistema metereologico dinamico.

Potremo scegliere tra otto personaggi personalizzabili di razze fantastiche e dalle abilità differenti, e assemblare una squadra di eroi pronta a ogni sacrificio per salvare il mondo. Ci sono venti classi tra cui scegliere e un'ampia gamma di abilità da perfezionare. Il loro fato è già scritto, ma quello del mondo può ancora cambiare.

Potremo visitare cinque città diverse popolate da creature uniche e superare più di 20 insidiosi dungeon. Oltre 50 ore di gioco e tanti divertenti minigiochi, inclusi sparatutto, un originale gioco di carte a tema fantasy e impegnativi puzzle ambientali.