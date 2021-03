Loot River è un nuovo dungeon crawler per PC e Xbox, annunciato con un trailer

Loot River è stato presentato nel corso dell'evento ID@Xbox dedicato ai giochi indie in arrivo per PC e Xbox Series X|S e One con un trailer di presentazione e si tratta di un interessante RPG dungeon crawler con elementi roguelike.

Caratterizzato da un affascinante stile grafico in pixel art, che riprende un po' un gusto fantasy gotico, Loot River presenta un'ambientazione labirintica generata in maniera procedurale, ma tutta incentrata sulla presenza di un fiume come elemento centrale dello scenario, che influisce anche sul level design e lo spostamento nella mappa.

Armati con la potente Reliquia, i giocatori si ritrovano ad esplorare un lungo e contorto dungeon creato in maniera parzialmente random, combattendo nemici e risolvendo anche vari puzzle che si pongono lungo il cammino. Si tratta dunque di spostare piattaforme, attivare meccanismi ed evitare trappole, seguendo il percorso dei corridoi e dei corsi d'acqua che vi scorrono all'interno.

Esplorando le catacombe, avremo a che fare con bestie varie, viaggiatori perduti, boss e varie altre minacce assortite, con le quali ingaggiare scontri anche decisamente cruenti. Nel frattempo, è possibile far evolvere e rafforzare il proprio personaggio con nuovi equipaggiamenti, salvo ovviamente dover ripartire nel caso di morte, come si conviene a un roguelike, trovandoci in tal modo sbalzati in realtà alternative.

Non c'è ancora una data di uscita per Loot River, ma il gioco non dovrebbe andare oltre il 2021 come lancio, sebbene ci sia comunque da attendere comunicazioni ufficiali da parte di Superhot per quanto riguarda le tempistiche precise.