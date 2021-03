Last Oasis su PC e Xbox One in accesso anticipato, nuovo trailer

Last Oasis è disponibile a partire da oggi su PC e Xbox One in accesso anticipato, come rivela il trailer pubblicato nel corso dell'Indie Showcase di Xbox.

Annunciata qualche settimana fa, la versione Xbox di Last Oasis offrirà la stessa esperienza survival MMO che gli utenti Steam già conoscono, ambientata in un ampio open world pieno di possibilità.

Attraversa il mondo a bordo dei Walker, veicoli di legno mossi dal vento si ispirano agli straordinari strandbeest di Theo Jansen. I Walker sono basi mobili che possono essere impiegate per esplorazione, per il trasporto, per la raccolta o per il combattimento. Personalizza il tuo Walker e adattalo alle tue necessità grazie a un immenso assortimento di strutture, accessori e potenziamenti.

I raggi solari bruciano i territori a ovest, riducendo tutto in polvere. Per evitare il sole torrido che incenerisce ogni cosa, i nomadi devono esplorare nuovi territori che poco alla volta emergono sull'orizzonte orientale, ovvero da quella parte della Terra che è a lungo rimasta congelata sotto strati impenetrabili di ghiaccio.

Da quando la rotazione terrestre è stata interrotta da un cataclisma, il pianeta è diviso in due climi contrapposti, entrambi estremi e mortali. Solo uno stretto lembo di terra tra la metà torrida e quella gelata presenta condizioni adatte a sostenere la vita.

Questa regione si sposta secondo il moto orbitale del pianeta intorno al Sole, e ogni essere vivente deve seguirla per sopravvivere. Non potendo fermarsi, i superstiti del genere umano hanno creato i Walker e una città semovente, ribattezzata Flotilla.

Sopravvivi sfruttando quanto è rimasto sulla superficie terrestre: trova fonti d'acqua, caccia creature feroci, difenditi dai pirati, prepara intricati composti vitaminici stimolanti e scopri le tecnologie nascoste dei Walker.

Costruisci macchine semoventi in grado di sfruttare l'energia del vento e fatti strada con le unghie e con i denti per elevarti da semplice superstite a re mercenario, comandante di una flotta o ricco commerciante.

Le reti commerciali si estendono tra tutte le oasi scoperte. In questa economia globale controllata dai giocatori, i commercianti più abili e rapidi possono sfruttare a proprio vantaggio la legge della domanda e dell'offerta per ottenere enormi profitti.

Altri nomadi possono optare per la produzione o la ricerca di risorse rare o pressoché introvabili. L'idea migliore, comunque, rimane considerare prima di tutto i potenziali concorrenti. Intralcia gli affari di un altro clan e potresti diventare il loro prossimo bersaglio.

Il vasto mondo di gioco è composto da molteplici oasi interconnesse che misurano oltre 100 km2 ognuna. Potenzialmente, possono esistere migliaia di oasi contemporaneamente: il loro numero cresce dinamicamente con l'aumentare del numero di giocatori. Esplorale tutte per scoprire biomi nuovi e unici mentre ne saccheggi le risorse limitate.

Alcuni nomadi potrebbero fare una sosta per fare il pieno d'acqua, altri si insedieranno per un po' di tempo, ma prima o poi tutti raccoglieranno le proprie cose per partire verso est e fuggire dal sole rovente.

Le ampie distese desolate che separano tutte le oasi vivibili della Terra possono essere utilizzate per viaggiare tra un'oasi e l'altra, o come luogo per nascondere i propri Walker e disconnettersi in sicurezza senza paura di perdere le proprie cose.

Last Oasis offre un sistema di combattimento corpo a corpo dinamico dove precisione e abilità fanno da padrone. I nomadi hanno la possibilità di scegliere le proprie armi tra una vasta gamma di spade a una o due mani, mazze, asce e picche.

Se preferisci il combattimento a distanza, puoi personalizzare il tuo Walker con armi che variano da baliste a fionde giganti. Specializzati in uno stile oppure diventa un combattente versatile in grado di padroneggiarli tutti.

Costruisci basi trasportabili o fortificazioni più durature per proteggerti dai nomadi ostili e dalla fauna selvatica. Le cinte murarie di pietra offrono una difesa superiore, mentre le palizzate di legno possono essere trasportate e relocate usando i Walker.

Giocatori solitari e piccoli gruppi di giocatori hanno opportunità di prosperare tanto quanto i clan. I clan possono aver maggior controllo sui territori e sull'economia, ma i commercianti più furbi, i mercenari più abili, i cacciatori più forti e i pirati più scaltri potranno ritagliarsi spazi che si adattano maggiormente a chi preferisce fare i propri interessi.

Giocare da soli è sempre possibile, ma le funzionalità sociali come la chat vocale rendono più facile stringere nuove amicizie e fare squadra con gli altri giocatori per abbattere le creature più pericolose.

Espandi il tuo clan fino a farlo diventare una potenza economica e politica. Controlla intere regioni e ottieni profitti dalle risorse che i nomadi di passaggio raccolgono sul tuo territorio. Crea alleanze e proteggi i tuoi guadagni, e ricorda che la guerra è sempre dietro l'angolo: i clan ostili sfideranno il tuo dominio e minacceranno di portare via tutto ciò che hai costruito.

Diventa un esperto del movimento verticale. Ogni nomade dispone di un rampino da lancio, uno strumento che può essere adattato a pressoché qualsiasi stile di gioco. Tutto dipende dalle tue capacità: alcuni hanno difficoltà a scalare i massi più modesti, mentre altri saltano di albero in albero nelle foreste, superando in velocità anche i Walker più rapidi.

Spesso chiamati "Le Lunghe Creature", questi bestioni invertebrati rappresentano la più grande minaccia per qualsiasi nomade. I vermi sono famelici e insaziabili: una volta preso di mira un Walker, il verme non vede più nient'altro. Per sconfiggere un verme, i cacciatori nomadi più esperti devono unire le forze; entrare nel territorio di un verme senza essere preparati significa andare incontro a morte certa.

I cacciatori che riusciranno ad avere la meglio, tuttavia, otterranno ottime ragioni per celebrare stappando qualche barile di cactus fermentato: saranno riusciti a mettere le mani su alcune delle risorse più rare e talmente ricercate da rendere tutti i componenti della ciurma ricchi e potenti.