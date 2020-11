Last Oasis: l'MMO per PC arriva anche su Xbox Series X/S e Xbox One, ecco il trailer

Con un breve, ma intenso trailer, Donkey Crew ha annunciato che Last Oasis arriverà anche su Xbox Series X/S e Xbox One durante i primi mesi del 2021. Questo interessante Nomadic Survival MMO, al momento, era annunciato solo per PC.

Nella nostra prova di Last Oasis, Luca Porro ci parla di un "Survival interessante, originale e dalle grandi possibilità. Un titolo che muterà nel tempo, che si amplierà e che anche solo in questa fase Early Access rivedrà alcune delle sue funzioni. Last Oasis è un gioco che sa essere brutale, ma allo stesso tempo guida il giocatore in un'esperienza diversa dal solito che potrebbe anche affascinarlo. Ove ve ne fosse la possibilità comunque, il nostro consiglio è di giocarlo con amici o di unirvi a un clan per godere al meglio delle potenzialità aggregative che il titolo Donkey Crew offre."

E adesso che il gioco arriverà anche su Xbox One e Xbox Series X e S le possibilità di trovare un gruppo di giocatori più ampio grazie al quale poter assaporare tutte e potenzialità del gioco dovrebbe diventare ancora più probabile.

Cosa ne pensate di questa aggiunta al catalogo di Microsoft?