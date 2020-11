Destiny 2 è gratis per tutti su Stadia, Pac-Man e Ghost Recon Wildlands disponibili

Settimana ricca di novità per Google Stadia. La più interessante è senza dubbio il fatto che, a partire dal 19 novembre 2020, Destiny 2 sarà gratuito per tutti, anche i non abbonati Stadia Pro. Inoltre sono stati aggiunti al negozio Pac-Man Mega Tunnel Battle, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Mortal Kombat 11 Ultimate Edition. Oggi sono partiti anche tanti sconti sui giochi indie.

Dato che Destiny 2 diventa gratuito per tutti a partire dal 19 novembre alle 18, Bungie e Google hanno deciso di togliere la Destiny 2: The Collection dalla libreria Stadia Pro. Questa collezione contiene tanti extra come le espansioni Forsaken e Shadowkeep e potrà essere riscattata dagli abbonati Stadia Pro, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, fino al 19 novembre. Dopo di che rimarrà vostra fintanto che sarete abbonati al servizio di Google.

Tra le novità segnaliamo l'arrivo in esclusiva di PAC-MAN Mega Tunnel Battle, una sorta di battle royale a 64 giocatori con protagonista la pallina gialla di Bandai Namco. Costerà poco meno di 20 euro.

Di tutt'altro genere è Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. A partire dal 19 novembre si potrà giocare su Stadia l'ultima avventura dei Ghost, la squadra speciale partorita dalla penna di Tom Clancy.

Sembra restando in casa Ubisoft, da oggi fino al 21 dicembre sarà disponibile in esclusiva la demo di Immortals Fenyx Rising. Infine è stato aggiunto al catalogo anche Mortal Kombat 11 Ultimate Edition.

Fino al 24 novembre tantissimi giochi indie sono in sconto. Tra questi potrete trovare Celeste, Farming Simulator 19 e SteamWorld Dig 1&2. Potete trovare l'elenco completo a questo indirizzo.