Play For Kids: gli esport scendono in campo per Fondazione Umberto Veronesi

IIDEA ci comunica che collaborerà con Fondazione Umberto Veronesi su un'iniziativa speciale di sensibilizzazione a favore di Gold for Kids, il progetto di Fondazione nato per finanziare la ricerca scientifica contro i tumori dell'infanzia e dell'adolescenza. Con Play for Kids il mondo degli esports porterà il proprio contributo per incentivare le donazioni da parte del pubblico.

Da oggi al 29 novembre sarà possibile donare visitando la landing page che sarà creata sulla piattaforma INSIEME di Fondazione Umberto Veronesi raggiungibile a questo indirizzo.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Milan Games Week, consisterà in una campagna attraverso la quale diversi streamer e influencer sensibilizzeranno il loro pubblico sull'importanza della causa e permetteranno agli spettatori di donare attraverso banner oppure chatbot. La campagna parte oggi e si concluderà domenica 29 novembre con una diretta sul canale Twitch di MGW-X: dalle 11 alle 13:30, con il momento clou dell'iniziativa dove Paoloidolo (QLASH), Rekinss (Exeed) ed Efesto96 (Samsung Morning Stars) interagiranno in un triangolare e arricchiranno la diretta con i loro contenuti.

"Siamo felici di poter supportare Fondazione Umberto Veronesi attraverso l'iniziativa Play for Kids e ringraziamo gli operatori del settore esports che hanno deciso di attivarsi a sostegno della ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica", commenta Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "Questa collaborazione dimostra i valori e la sensibilità che accomunano i protagonisti e gli appassionati del gaming competitivo".

"Nel 2014 abbiamo deciso di creare il progetto Gold for Kids per finanziare l'oncologia pediatrica perché ci siamo resi conto che mancavano risorse destinate alla ricerca scientifica per i bambini. Abbiamo quindi identificato le patologie che li colpiscono maggiormente e finanziamo sempre più numerosi ricercatori impegnati a sviluppare farmaci e cure tarati per la loro età. Poter collaborare con IIDEA ci permette di sensibilizzare sempre più giovani su questa tematica e poter continuare il nostro impegno per la salute dei più piccoli", afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Ogni anno, in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini e 800 adolescenti e i tumori dell'età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle famiglie. Con Play for Kids il mondo degli esports porterà il proprio contributo per incentivare le donazioni da parte del pubblico.