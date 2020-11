Cyberpunk 2077: anche PS5 e PlayStation 4 avranno presto un video di gameplay

Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED ha confermato che presto mostrerà in via ufficiale anche del gameplay di Cyberpunk 2077 preso direttamente da PS5 e PlayStation 4.

Oggi, anche per via degli accordi commerciali tra lo studio polacco e Microsoft, è stato pubblicato a sorpresa il primo video di Cyberpunk 2077 su Xbox One X e Xbox Series X, ma presto sarà il turno anche di PlayStation.

I pochi minuti mostrati sono stati comunque in grado di mostrare la bontà del gioco, in attesa che l'aggiornamento gratuito per PS5 e Xbox Series X e S arrivi nel 2021. Se il prossimo Night City Wire è previsto tra due giorni, non c'è ancora una data ufficiale per il primo gameplay trailer su console Sony. Sappiamo solo che "verrà mostrato un gameplay su PlayStation prossimamente."

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il titolo sarà anche giocabile su Xbox Series X e PlayStation 5 se disponibili.