Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e Xbox One X: ecco come gira, upgrade nel 2021

Come gira Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e Xbox One X? Lo abbiamo potuto vedere nel video che CD Projekt RED ha mostrato a sorpresa su Twitch. Lo sviluppatore polacco ha anche confermato la data d'uscita di dicembre e che l'upgrade next-gen previsto ancora nel 2021, anche se non si sa bene quando.

Il video, di 10 minuti circa, fa vedere le differenze tra la versione Xbox One X, ovvero quella che sarà immediatamente disponibile a dicembre, e come sarà su Xbox Series X (e PS5, immaginiamo) una volta che la patch di aggiornamento sarà pubblicata dallo sviluppatore polacco. Nonostante il video non sia in 4K le differenze tra le due versioni si notano e nei prossimi mesi, immaginiamo, la resa grafica migliorerà ulteriormente.

Want to see #Cyberpunk2077 running on Xbox One X and Xbox Series X? Tune in to our special stream in 30 minutes at https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/L38klcolj6 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 17, 2020

Disponibile su due Blu-Ray, Cyberpunk 2077 farà il proprio debutto nei negozi il 10 dicembre nelle versioni PC, PS4 e Xbox One, con le piattaforme next-gen a seguire. CD Projekt RED ha confermato che questo upgrade arriverà nel 2021, anche se non ha nemmeno preannunciato il periodo nel quale sarà pubblicato.

Cosa ve ne sembra del titolo di CD Projekt RED in azione anche sulla nuova console Microsoft? E sulla "vecchia" Xbox One X?