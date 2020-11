Cyberpunk 2077 per PS4 sarà su due Blu-ray

La copertina della versione PS4 di Cyberpunk 2077 è finita online, svelando un dettaglio interessante su questa versione del gioco: sarà contenuta su due Blu-Ray. Inoltre sul retro di copertina è specificato che i giocatori dovranno avere almeno 70 GB di spazio libero per giocare.

Per dire, prima di Cyberpunk 2077 i giochi di PS4 pubblicati su due Blu-Ray sono stati Red Dead Redemption 2 e The Last of Us Parte II.

Questo l'elenco degli oggetti che riceveranno gli acquirenti dell'edizione fisica di Cyberpunk 2077 per PS4: