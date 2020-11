Super Mario 3D All-Stars: la patch 1.10 abilita il controller GameCube per Super Mario Sunshine

La patch 1.10 di Super Mario 3D All-Stars ha introdotto la possibilità di utilizzare il controller del GameCube con Super Mario Sunshine, sistemando uno dei problemi che la raccolta si porta dietro dal lancio.

Giocando a Super Mario 3D All-Stars molti si sono infatti lamentati non tanto della qualità dei giochi, indiscutibile, quanto delle opzioni di contorno, in particolare quelle relative ai sistemi di controllo, spesso davvero ridotte all'osso. Ora fortunatamente Nintendo sta compensando, introducendo nuove caratteristiche come il già citato supporto per il controller del GameCube e la possibilità di invertire i controlli della telecamera. Da notare che il controller del GameCube non può essere utilizzato con Super Mario 64 e Super Mario Galaxy e che richiede un adattatore per essere collegato alla console.

Nella nota di rilascio ufficiale, Nintendo fa anche notare che non è possibile collegare un controller del GameCube a Nintendo Switch Lite.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars è una raccolta esclusiva per Nintendo Switch. Sarà disponibile all'acquisto fino al 31 marzo 2020.