Cyberpunk 2077 è costato più di GTA 5, secondo alcuni analisti

Stando a quanto riportato dagli analisti della compagnia polacca DIMBOSS, Cyberpunk 2077 sarebbe costato più di GTA 5 di Rockstar Games e potrebbe fare risultati simili, almeno nei primi mesi. CD Projekt potrebbe distribuire 21 milioni di copie entro la fine del 2020, con le vendite che potrebbero raggiungere i 34 milioni di copie entro dodici mesi dopo il lancio.

Gli analisti vedono anche la possibilità di una sorpresa positiva, ossia di vendite migliori, se il tasso di coinvolgimento fosse vicino a quello di GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Tornando al confronto con GTA 5, Cyberpunk 2077 potrebbe averlo superato in termini di costi di produzione, che sono stati calcolati in 1,2 miliardi di PLN, ossia circa 314 milioni di dollari. Se le stime fossero confermate, ci troveremmo di fronte a uno dei titoli più costosi della storia del medium. Per GTA 5 gli analisti parlando di circa 265 milioni di dollari spesi tra sviluppo e promozione.

Con questi numeri, Cyberpunk 2077 sarebbe costato quattro volte The Witcher 3: Wild Hunt, tanto per fare un confronto con il gioco precedente di CD Projekt Red. Comunque sia non tutti i soldi sono andati nello sviluppo. Considerate che i costi di marketing sono altissimi. Ad esempio assumere Keanu Reeves non deve essere stato economico, mentre solo per la pubblicità a Times Square, New York, sarebbero stati spesi 2,5 milioni di dollari.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 dovrebbe uscire il 10 dicembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Successivamente dovrebbe arrivare un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X, di cui però ancora non si sa molto.